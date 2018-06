Leuthard mise tout sur la radio-TV et néglige la presse

La nouvelle loi en 4 points

SSR et partage de contenus



La majorité de la redevance radio-TV reste destinée à la SSR, mais elle est limitée à 1,2 milliard. Le Conseil fédéral pourra aussi avoir son mot à dire sur les prestations journalistiques, de divertissement ou de sport qui devront être financées. La nouvelle loi ancre enfin le principe du partage des contenus de la SSR à d’autres médias.



Commission toute-puissante



Pour répondre aux accusations de connivence entre le DETEC, l’OFCOM et la SSR, une nouvelle commission des médias électroniques sera créée. Indépendante de l’administration, cette autorité composée d’experts sera nommée par le gouvernement. Son rôle: chapeauter les concessions de service public, les accords de prestations passés avec les médias et la nouvelle aide indirecte aux médias.



Interdiction de publicité



L’interdiction de publicité à la radio et en ligne pour la SSR est pérennisée dans la loi. Concernant la publicité à la télévision, le Conseil fédéral se garde la possibilité de fixer un plafond.



Soutien aux agences



La nouvelle loi prévoit un soutien aux agences de presse, à condition qu’elles n’aient pas de but lucratif. De quoi remettre en cause les 2 millions prélevés sur la redevance radio-TV en faveur de l’Agence télégraphique suisse, qui ne correspond plus aux critères? «Non, répond le directeur de l’OFCOM, cette somme est réservée.» Pour Doris Leuthard, le montant doit financer des prestations et pas des actionnaires. F.QZ