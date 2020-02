Lötschberg: trafic ferroviaire perturbé

Des infiltrations d'eau perturbent le trafic ferroviaire dans le tunnel de base du Lötschberg. Le dérangement devrait durer jusqu'à jeudi 16h00 environ. Les voyageurs doivent compter avec des retards.

La cause des infiltrations d'eau n'est pas encore claire et est actuellement examinée, a indiqué un porte-parole de la compagnie BLS. Un tube du tunnel de base est disponible, c'est pourquoi le trafic n'a pas été interrompu.

La ligne concernée est celle de Spiez (BE) en direction de Viège (VS) et Brigue (VS). (ats/nxp)