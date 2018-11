Loi sur la protection civile transmise au Parlement

L'assouplissement de l'obligation de servir dans la PC et la protection contre les risques et dangers actuels seront inscrits dans la révision totale de la loi sur la protection de la population et la protection civile (PC). Le Conseil fédéral a transmis mercredi son message au Parlement.

La révision prévoit de réduire et d'assouplir la durée du service obligatoire de la protection civile afin de l'harmoniser avec le service militaire. L'obligation de servir commencera au plus tôt à 18 ans et se terminera au plus tard à 36 ans. Sa durée passera à 245 jours au total sur 12 ans tant pour la troupe que pour les sous-officiers. Il sera possible de l'effectuer en une fois.

Aujourd'hui, l'obligation de servir commence à 20 ans et se termine à 40. Le nombre total de jours à accomplir varie selon la fonction et n'est pas limité par une loi. Le Conseil fédéral pourra prolonger l?obligation de servir et rappeler des personnes libérées en cas de catastrophe, de situation d?urgence majeure et de longue durée ou de conflit armé.

Le projet vise surtout à adapter la protection de la population aux menaces actuelles: terrorisme, cyberattaques, pénuries d'électricité, pandémies. La conduite et la coordination entre la Confédération et les cantons doivent être renforcées. Les compétences et responsabilités devront être précisées.

Failles comblées

Différentes formations de la protection civile doivent pouvoir être engagées plus rapidement. Une base légale devra être créée pour réintroduire un service sanitaire au sein de la protection civile, car l?armée ne pourra plus fournir cette prestation une fois sa réforme mise en œuvre. Il s'agit de combler une faille.

D'autres changements permettront de renouveler et d'ancrer dans la loi les systèmes d'alarme et de télécommunication. La protection d'infrastructures critiques et les mesures de protection et de défense contre les cyberrisques et les attaques nucléaires, biologique ou chimiques, hautement dangereuses, seront améliorées.

Alors qu'en consultation une majorité de cantons et d'autres organes avaient souhaité que le projet fasse l'objet de deux lois, le Conseil fédéral a maintenu sa position. Les interdépendances, notamment au niveau des ouvrages de protection ou des systèmes d'alarme et de télécommunication, seront mieux représentées dans une loi commune aux deux domaines, estime le gouvernement. (ats/nxp)