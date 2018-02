Lors de son procès, le pédophile récidiviste se déclare «asexué»

R. T. s’est exprimé pour la première fois, mercredi, lors du deuxième jour de son procès. «Je n’ai jamais eu d’intérêt pour le sexe. Je préfère les voyages, les rencontres avec les gens. En fait, je me considère comme asexué», explique-t-il à la présidente de la Cour. Frédérique Bütikofer Repond l’interrogeait sur ses tendances sexuelles. Le procès du pédophile suisse soupçonné d’avoir exploité sexuellement plus de 80 garçons en Thaïlande s’est poursuivi mercredi devant le Tribunal de la Gruyère, à Bulle.

«Oui, je suis plutôt fixé côté garçon», avoue le prévenu avec peine. Mais il avance n’avoir jamais rien fait de sexuel avec des mineurs. «Jamais», insiste ce pédophile qui a déjà été condamné deux fois en Suisse. En 1980, dans le canton de Fribourg. Et en 1991, en Valais. L’homme «asexué», qui nie tout, présente un risque de récidive, selon l’expertise psychiatrique.

5000 photos

R. T. est accusé d’abus sexuels, commis de 2003 à 2014 sur des garçons thaïlandais, parfois très jeunes. Cet ancien propriétaire d’un bar de prostitution masculine à Pattaya a été arrêté à Bulle (FR), début 2015. La justice lui reproche d’avoir pris 5000 photos pédopornographiques. Il en aurait ensuite remis à des touristes européens. Plus de 80 victimes auraient été forcées de poser. Enfin, le prévenu est soupçonné d’avoir vendu les services de ces enfants.

L’accusé a reconnu avoir pris ces images. Pourquoi l’avoir fait? demande la présidente. «Je le faisais parce que le déclic de l’appareil me procurait une excitation. C’est tout. Je n’ai jamais touché les enfants que je photographiais.» Les photos auraient ensuite dormi dans son ordinateur. Il assure ne jamais les avoir regardées. Elles lui seraient inutiles. «Ma grande erreur, c’est de ne pas les avoir effacées.»

Le matériel pédopornographique est énorme. Une policière fribourgeoise et son équipe disent devant la Cour avoir mis six mois pour le décortiquer. Seuls ou à plusieurs, les enfants commettent des actes sexuels (masturbation, fellation, sodomie) devant la caméra. Leur âge oscille entre 9 et 18 ans pour les plus âgés. Il y a des frères. Certains apparaissent des centaines de fois et sur plusieurs années: on les voit vieillir avec le temps. On remarque la présence d’un senior occidental qui prend bien soin de ne pas être reconnaissable.

«Spontanément»

Devant la Cour, R. T. développe une vision rousseauiste de l’éducation sexuelle en Thaïlande. Ce n’est pas lui qui a incité ces jeunes à se tripoter. Ils l’ont fait spontanément. Les mœurs sont différentes en Asie du Sud-Est, explique-t-il. Sexuellement, les filles sont plus réservées. Les garçons, en revanche, sont terriblement précoces. Ils courent comme des lapins dans la nature pour assouvir leurs pulsions. Lorsqu’il s’en est rendu compte, le Suisse les a invités à le faire dans sa maison de villégiature à Nonghoï, à deux pas de Pattaya. C’est plus confortable. «Ils se sont mis spontanément devant mon appareil», témoigne celui qui peine à résister au déclic de la caméra photo.

Pas sûr que ces explications convainquent le tribunal. Ce d’autant, après la projection de deux vidéos tournées, entre autres, dans une chambre du bar de R. T. Les films montrent des jeunes de Pattaya en train d’accomplir des actes sexuels. Le réalisateur en incite deux à passer à la sodomie.

Il fait des gros plans sur les éjaculations, les fesses, les visages gênés. Invité à réagir après la projection de ces images, R. T. n’a alors plus évoqué le jeu sexuel des enfants de Pattaya. Bégayant, il a juré n’avoir jamais tourné de vidéo, puis il a tenté de botter en touche. «Arrêtez de louvoyer», ordonne la présidente.

(24 heures)