Loyer sur les lieux de vacances: St-Moritz en tête

Vous cherchez un appartement à St-Moritz, dans les Grisons? Sachez que vous allez devoir débourser en moyenne 3590 francs par mois pour un logement à partir de 4,5 pièces, ou 2400 francs pour un 3 à 4 pièces. Ce sont les prix qu'a relevé le comparateur en ligne Comparis dans son analyse sur les locations d’appartements dans les lieux de vacances helvétiques parue mardi.

Plus cher que Genève

Ces prix, à 76% plus élevés que la moyenne cantonale, s'avèrent même supérieurs à ceux de Genève ou Zurich. Dans la cité de Calvin, les loyers s’élèvent en effet en moyenne à 3810 francs (appartement familial) et à 2330 francs (appartement pour couple). À Zurich, un logement de plus de 3,5 pièces coûte en moyenne 3320 francs, et un 3 à 4 pièces revient en myoenne à 2450 francs.

Raison pour laquelle la station grisonne compte plus de 200 logements vacants, soit un taux d'appartements vides de 4%, un chiffre qui stagne depuis 3 ans. Pourtant, les prix de baissent pas. Ils restent stables, car les propriétaires immobiliers ne ressentent que peu de pression quand il s’agit de revoir leurs loyers à la baisse. Ils préfèrent laisser l’appartement vide et attendre que quelqu’un soit prêt à payer le loyer demandé », selon l'expert de Comparis Frédéric Papp. Conséquence: en 40 ans, le nombre d’habitants a baissé de 1000 personnes pour s'établir à un peu plus de 5000 résidents aujourd’hui.

Zermatt 2e Deuxième du podium en termes de cherté des loyers, Zermatt, elle, ne compte pourtant aucun logement vide. Car la demande surpasse très largement l'offre, selon Comparis. Une grande partie des appartements est, de plus, réservée aux locations de vacances et n’entre pas en compte dans le marché du logement classique, souligne le comparateur.

Après Zermatt, une autre commune valaisanne, Verbier, complète le podium. Elle est suivie de Crans Montana et de Davos. A l'inverse, on trouve les lieux de vacances les moins chers sont Haute-Nendaz (VS), devant Flumserberg (SG) et Meiringen (BE).

Un appartement familial y est de 15% inférieur à la valeur centrale du canton. Un appartement pour couple se loue ainsi à 8%, respectivement à 5% de moins. «Contrairement à Zermatt, Saint-Moritz ou Verbier, il s’agit en règle générale de destinations de vacances moins exclusives. Elles attirent un public moins aisé. De plus, ces communes sont souvent mieux desservies », observe l'expert.

(nxp)