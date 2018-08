Lucerne tente de gérer le trop plein de touristes

Chaque année, la ville de Lucerne accueille 9,4 millions de visiteurs, essentiellement d'Asie et des Etats-Unis. Ce qui génère la coquette somme de 224 millions de francs de chiffre d'affaires dans les magasins et boutiques du coeur touristique de la ville. Mais trop c'est trop et les citoyens commencent à en avoir assez, relate jeudi la Neue Zürcher Zeitung.

Car le tourisme se concentre sur une petite zone autour de la Schwanenplaz, soit tout près de la gare et du fameux pont en bois, emblème de la ville. Et il devient impossible de circuler dans ce périmètre, qui accueille en plus le marché, en raison de la masse des visiteurs, provoquant le ras-le-bol des locaux qui se mettent à éviter le coin.

Plus de touristes à Lucerne qu'à Venise

Et ce n'est pas qu'une impression subjective. Si l'on compare le nombre de touristes par habitant, cette zone est plus densément visitée que Venise. Avec 9,4 millions de visiteurs d'un jour pour 81'000 habitants, l'intensité du tourisme à Lucerne est de 116; à Venise, avec 260'000 habitants et 25 millions de visiteurs par an, ce chiffre est de 96. Du coup, la ville de Suisse centrale est confrontée aux mêmes problèmes que les fleurons mondiaux du tourisme.

Elle tente donc de repenser son avenir en la matière, en particulier sur l'arrivée des grands cars d'où débarquent les visiteurs dans la zone incriminée. En vrac, elle songe à construire un métro qui emmenera les touristes de la périphérie au centre-ville, ou à de nouveaux parkings souterrains, voire à de nouveaux parkings à l'extérieur de la ville. Un débat urgent, car selon les estimations, le nombre de nuitées devrait augmenter de 1,4 à 1,6 million par année et le nombre de visiteurs d'un jour passer à 12 ou 14 millions.

Ne pas abuser de la patience des locaux

Albert Schwarzenbach, qui siège au parlement de la ville pour le PDC, est préoccupé par ces perspectives. En collaboration avec d'autres représentants du parti, il a rédigé une prise de position sur le tourisme. «Nous ne nions pas la valeur du tourisme de groupe, mais Lucerne doit se concentrer davantage sur le tourisme individuel de qualité», souligne-t-il dans la NZZ.

Selon lui, il est important de ne pas abuser de la patience de la population. D'autant que le tourisme mondial, en particulier d'Asie, est amené à croître ces prochaines années. «Si on n'agit pas, la situation peut basculer avec des manifestations de ras-le-bol, comme à Dubrovnik ou Amsterdam», craint-il.

Contingents au Rigi?

Et ce mouvement de colère commence déjà au Rigi, la célèbre montagne non loin de Lucerne. En septembre 2017, 3100 personnes ont signé la pétition «Non à un Rigi-DisneyWorld», Ceci suite à un projet des responsables du tourisme local qui souhaitent rendre la «Reine des Montagnes» encore plus attirante pour les visiteurs grâce à des attractions supplémentaires.

Du coup, la Chartre Rigi 2030 a été élaborée depuis. Hic: elle ne comprend pas la demande des habitants de limiter 800'000 le nombre annuel de visiteurs (850'000 aujoud'hui). Les responsables touristiques se contentent de s'engager à traiter le site de manière respectueuse. Mais si le nombre de visiteurs continue d'augmenter, les conflits seront vite à nouveau d'actualité et l'introduction de contingents pourrait devenir alors une réalité.

(nxp)