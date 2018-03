Lundi compliqué à venir pour les pendulaires

Un glissement de terrain a totalement interrompu le trafic ferroviaire dimanche entre Estavayer-le-Lac et Cheyres (FR). Les trains ne pourront pas circuler dans les deux sens jusqu'à lundi soir. En Valais, une chute de pierres paralyse la ligne entre Viège et Zermatt.

Dans la Broye, les premières perturbations ont été signalées dimanche vers 08h30. Elles devraient durer jusqu'à lundi minuit, font savoir les CFF dimanche en fin d'après-midi. Un arbre est notamment tombé sur une voie. Le glissement de terrain est survenu ensuite. En début d'après-midi, l'ex-régie s'employait à déblayer la terre.

Des bus de remplacement ont été mis en place. Les CFF élaborent un concept de substitution pour les pendulaires lundi, a indiqué à l'ats Donatella Del Vecchio, porte-parole de l'entreprise. Le tronçon se trouve sur la ligne Payerne - Yverdon-les-Bains (VD).

Du côté du Valais, l'interruption entre Saint-Nicolas et Täsch, sur la ligne Viège-Zermatt, a été signalée à 14h30 et devrait durer au moins jusqu'à la fin du service lundi, soit minuit. Les voyageurs doivent utiliser les bus de remplacement et s'attendre à des retards.

Sols saturés d'eau

Le glissement de terrain survenu dans le canton de Fribourg n'est pas dû à de fortes pluies, explique à l'ats Roland Mühlebach, météorologue à MeteoSuisse. Les sols sont déjà saturés d'eau.

Les chutes de pierres n'ont rien de rare à cette époque de l'année, selon le spécialiste. En gelant pendant la nuit dans les rainures et fissures de la roche, l'eau se dilate avant de dégeler la journée. Ce même processus se répète, ce qui peut affaiblir le rocher. (ats/nxp)