Luzi Stamm va siéger au Conseil national

Le conseiller national Luzi Stamm (UDC/AG) sera de retour au Conseil national à l'occasion de la session spéciale qui se tiendra du 7 au 9 mai. L'élu avait pris une pause parlementaire en mars, affirmant avoir besoin de repos.

Le président de l'UDC argovienne et conseiller national Thomas Burgherr a indiqué son retour à Keystone-ATS, confirmant une information publiée dans la «SonntagsZeitung». Luzi Stamm a annoncé en mars prendre une pause parlementaire pour se reposer. Il a affirmé ne pas avoir de problème de santé. L'élu à la Chambre du peuple avait fait les titres des médias pour s'être présenté au Palais fédéral avec des faux billets et de la cocaïne.

Dans le premier cas, l'élu, qui est aussi avocat, a déclaré que la mallette appartenait à un client et qu'il ne voulait pas en dire plus en raison du secret professionnel. A propos du gramme de cocaïne, il a affirmé s'être procuré la drogue pour mieux dénoncer ce trafic et alerter le monde politique.

Liste senior

Luzi Stamm siège au Conseil national depuis 1991. Membre du PLR dans un premier temps, il a rejoint l'UDC ensuite. Il briguera un nouveau mandat le 20 octobre, mais pas sous les couleurs de l'UDC: il tentera sa chance sur une liste senior Team65 .

L'UDC argovienne ne l'a pas désigné pour les prochaines élections au Conseil national, lui qui y siège depuis 28 ans, en raison de ses récents problèmes. Ce parti a également changé les règles du jeu l?année dernière pour ses représentants seniors.

Toute personne de plus de 63 ans ou qui est en place depuis plus de 16 ans a désormais besoin d'une majorité des deux tiers à la direction et au congrès du parti pour pouvoir se représenter. (ats/nxp)