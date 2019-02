Maçonne, menuisière? Des professions rarissimes

Alors que la «Grand muette» célèbre en grande pompe Fanny Chollet, sa première pilote de chasse sur l’aérodrome militaire de Payerne, nous prenons un peu de hauteur. Quels sont les métiers où la gent féminine est la moins représentée? Éléments de réponses et témoignage.

Maçonne, pilote d’avion, menuisière, constructrice de route, officière militaire ou encore guide de montagne… autant de métiers qui se déclinent rarement au féminin. Dans l’armée suisse, on dénombre 0,7% de femmes. L’an dernier, à Zurich, la faîtière «Sens de construction» présentait au public une vingtaine de femmes actives dans les métiers de la construction, dont la première femme à avoir réalisé un apprentissage de monteuse en échafaudage. Cette conférence avait pour but de susciter des vocations pour ces fameux métiers décrits comme masculins. Mais où manquent à l’appel, chaque fin d’été, 3000 nouveaux apprentis. Malgré cela, l’on parvient quasi à la parité dans certains jobs, comme chez les peintres en bâtiment où 43% des apprentis sont des apprenties. À l’inverse, chez les étancheurs ou les maçons, les femmes ne représentent qu’un seul petit pourcent.

Les femmes guides sont 2%

Dans le milieu de la montagne, la Suisse compte quelque 1500 guides diplômés. Une trentaine d’entre eux, soit environ 2%, sont des… femmes. Une dizaine exercent leur passion en Valais. À 31 ans, Nicole Berthod, habitante de Bramois dans la périphérie de Sion, est l’une d’elles. Elle a effectué sa formation entre 2010 et 2013. Cette passionnée des hauteurs enneigées est très fière de son parcours. «Je suis surtout ravie du chemin parcouru. Après les cours, la vie de guide est une vraie chance. Cela m’ouvre beaucoup de portes et me permet de rencontrer plein de gens.» Et le fait d’évoluer dans un milieu composé essentiellement d’hommes? «Cela s’est toujours bien passé et j’ai noué des liens privilégiés avec mes collègues, hommes ou femmes. Je pense que les femmes se préparent d’autant plus. Nous avons un côté perfectionniste. Nous savons pertinemment que nous allons nous retrouver sous les feux de la rampe, donc on fait sans doute plus attention. C’est intrinsèque au caractère féminin, d’arriver au top.»

Un aspect communautaire

La jeune maman valaisanne, qui enseigne aussi à 30%, met en avant les liens privilégiés entre passionnés de montagne. «La grosse différence avec ce milieu-là, c’est l’aspect communautaire. Les amateurs des sports de montagnes partagent des valeurs fortes. Et j’ajoute que dans l’effort, des liens uniques se tissent.»

Nicole Berthod voit dans son diplôme de femme guide un immense faire-valoir: «Quand on est femme, on a des opportunités qui s’ouvrent. Ça peut sûrement aider à nous mettre en avant. La preuve, vous me téléphonez, rigole-t-elle. Un diplôme de guide de montagne, ça démontre des capacités, dans la gestion de groupe, des risques, etc. C’est une belle reconnaissance.» (24 heures)