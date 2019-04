Maison à 10 000 francs: 200 locataires intéressés

C'est une annonce originale qu'a fait paraître la ville de Zurich sur un site de location. Elle offre en effet à louer une ancienne maison classée de 13 pièces et en cours de rénovation à Wipkingen.

Particularité: elle souhaite y installer au moins 10 colocataires. Comme des membres d'une famille multigénérationnelle, des personnes âgées, ou encore un mélange mixte de personnes. A charge de la future communauté de former une association. Prix du bien à louer: 10'000 francs par mois, révélait jeudi le «Tages-Anzeiger».

Et à ce jour, l'intérêt est énorme, annonce vendredi «20 Minuten», puisque plus de 200 personnes se sont déjà inscrites. Le téléphone sonne sans arrêt, selon le porte-parole de la ville et l'annonce n'est désormais plus visible. Et pour cause: dans les 30 premières heures qui ont suivi sa publication, 44 groupes se sont annoncés pour visiter le bien. Il y a bien sûr des colocataires classiques, mais aussi de nombreuses familles qui souhaitent se réunir, explique le porte-parole.

Il faut dire que la maison est alléchante: en plus de 12 chambres, elle comporte encore un espace de vie commun inondé de lumière. La cuisine est ouverte et très grande, permettant ainsi à plusieurs personnes de cuisiner ensemble. En outre, le bien à louer propose 5 salles de bain ainsi qu'un WC pour les invités. Un espace extérieur peut en outre servir de jardin aux résidents, voire d'aire de jeux pour les enfants.

Le bâtiment devrait être habitable dès octobre prochain.

(nxp)