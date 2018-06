Manifestation contre le renvoi forcé de réfugiés éthiopiens

L’Organisation Ethiopian Human Right and Democracy Task-Force in Switzerland et la communauté Oromo en Suisse ont organisé vendredi après-midi à Berne une manifestation «contre la déportation forcée de réfugiés éthiopiens». Cette action a réuni plus d'une centaine de personnes.

Les autorités suisses ont signé le même accord que l'UE concernant le renvoi des demandeurs d'asile éthiopiens. Les manifestants souhaitent voir les autorités suisses renoncer à cet accord.