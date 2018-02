Manifestation de soutien aux Palestiniens à Berne

Environ 350 personnes ont manifesté pacifiquement samedi à Berne en soutien au peuple palestinien, contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce rassemblement sur la Place fédérale, sous le slogan «Trump & Co, bas les pattes de Jérusalem», était organisé par une quinzaine d'organisations.

Les participants exigent du Conseil fédéral qu'il s'engage plus fermement pour l'application du droit international et reconnaisse officiellement la Palestine en tant qu'Etat. De plus, la Suisse doit cesser de coopérer militairement avec Israël, et ne plus importer de produits issus des colonies de peuplement israéliennes.

Arrêt des colonies demandé

Parmi les autres revendications des participants figurent le respect du statut international protégé de Jérusalem et de son caractère multiconfessionnel, l'arrêt immédiat des destructions de maisons et des expulsions, et la fin des constructions de colonies israéliennes en territoire palestinien.

Les organisations - dont le Collectif Urgence Palestine et l'Association Suisse Palestine - demandent la reconnaissance des droits fondamentaux des Palestiniens ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques.

Ambassade américaine à Jérusalem

Le gouvernement américain annoncé en décembre qu'il transférerait l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, signe d'une reconnaissance de la ville «trois fois sainte» comme capitale d'Israël.

L'Etat hébreu considère Jérusalem comme sa capitale indivisible, une prétention qui n'est pas reconnue internationalement. Suite à l'annonce de Washington, l'Union européenne a dit craindre que le conflit entre Israéliens et Palestiniens ne s'envenime davantage. Une majorité des Etats membres de l'ONU a demandé au gouvernement américain de revenir sur sa décision. (ats/nxp)