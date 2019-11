Manifs en Suisse et dans le monde pour le climat

Une nouvelle série de manifestations mondiales contre le réchauffement climatique a lieu ce vendredi. En Suisse, 18 villes sont de la partie. Ce sont La Chaux-de-Fonds et Saint-Gall qui devaient donner le coup d'envoi à partir de 10h30, puis notamment Neuchâtel à 11h00. À Berne, un important rassemblement était attendu dès midi sur l'Helvetiaplatz. Bienne (12h00), Lausanne (13h30), Fribourg (15h30), Zurich (16h00) et Genève (19h30) devaient suivre entre autres.

Cette nouvelle vague de manifestations intervient juste avant un sommet international sur le climat (COP25) qui s'ouvrira lundi à Madrid. Elle réunira les quelque 200 signataires de l'Accord de Paris de 2015, qui prévoit que les pays signataires révisent d'ici à la fin de 2020 leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Fin septembre dernier, des millions de personnes avaient manifesté à travers le monde dans le cadre de l'appel à la grève pour le climat. En Suisse, près de 100'000 personnes avaient manifesté à Berne pour un «Cl!mat de changement», voulue comme une marche nationale pour le climat.

Premières manifs à Sydney et Tokyo

Dans le monde, c'est Sydney qui a donné le coup d'envoi de cette nouvelle série de manifestations mondiales contre le réchauffement climatique. Des centaines de personnes, dont de nombreux écoliers, ont répondu à l'appel lancé par la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Les manifestants se sont rassemblés à Sydney devant le siège du parti conservateur au pouvoir, accusé de minimiser la menace du réchauffement climatique.

