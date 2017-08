Martin Cabalzar, le héraut malmené du romanche

Aides fédérale et cantonale

Menacé de disparition, l’unique quotidien romanche continuera de paraître en 2018. La Confédération, le Canton des Grisons, de la Lia Rumantscha et l’agence de presse romanche (ANR) ont déclaré jeudi qu’ils allaient verser 50'000 francs chacun pour assurer la survie de «La Quotidiana» l’an prochain. Et après? Un quart des 200'000 francs serviront à développer le projet «Médias romanches 2019» qui sera lancé en septembre sous la direction de Lia Rumantscha. L’objectif est d’assurer un avenir durable aux médias en romanche, imprimés ou numériques. La minorité linguistique sera notamment sondée sur ses attentes en matière d’information. Les réponses serviront de base de réflexion.



En mars, le groupe Somedia – éditeur également du quotidien en allemand «Südostschweiz» – annonçait qu’il ne voulait plus prendre en charge à lui seul les 300'000 francs de déficit. De vives inquiétudes parmi les défenseurs de la quatrième langue nationale s’étaient ensuivies. Le conseiller national Martin Candinas (GR/PDC) avait interpellé le Conseil fédéral, qui dans sa réponse excluait une subvention directe mais se disait ouvert à une aide sur la base de la législation sur les langues. «Un soutien de la Confédération est important, réagit l’élu. C’est dans son mandat de promouvoir les minorités. Le romanche a tendance à être oublié.»



«La Quotidiana» avait connu une première crise en 2009. Financée par la Confédération et les Grisons, l’ANR avait alors engagé plusieurs membres de la rédaction pour atténuer les coûts de Somedia.