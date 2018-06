Matin Papier: Tamedia rejette en bloc les options

Tamedia a décidé de ne retenir aucune des propositions transmises par les représentants des collaborateurs du Matin pour éviter la disparition de la version papier du titre romand. Le groupe s'en tient à son plan du 7 juin et prononce 36 licenciements.

«Tamedia doit constater que toutes les propositions de solutions avaient déjà été envisagées, analysées puis abandonnées au cours de ces dernières années», indique mercredi le groupe basé à Zurich dans un communiqué. Et de souligner qu'il ne souhaite pas vendre Le Matin, mais le développer comme «marque numérique solide». La délégation des employés, le syndicat syndicom et l'association professionnelle impressum avaient élaboré trois projets alternatifs dans le cadre de la consultation sur le licenciement collectif projeté par Tamedia.

Le premier était de maintenir la version papier du Matin sans suppression d'emplois, avec des aménagements de politique commerciale, de distribution, de prix et de nouvelles recettes. La deuxième solution envisageait une reprise du titre par la rédaction du Matin avec des investisseurs.

Quant au troisième modèle, il prévoyait un site Matin.ch beaucoup plus développé et doté de moyens nettement plus considérables pour créer une offre numérique solide. Balayant ces propositions, le groupe Tamedia a maintenu mercredi sa ligne. Parmi les 36 licenciements prononcés mercredi, 22 visent la rédaction. Tamedia a également prononcé quatre réductions de temps de travail. Le groupe appelle à commencer la négociation d'un plan social dès jeudi. (ats/nxp)