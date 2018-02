Matin glacial: il a fait -27,2 à la Brévine

Ce mardi a commencé de manière bien glaciale pour de nombreux Suisses. A certains endroits situés au nord des Alpes, il n'a jamais fait aussi froid cet hiver. Ainsi à La Brévine (NE), surnommée la Sibérie de la Suisse, le thermomètre affichait -27,2 degrés à l'aube.

Avec -25,2 degrés, il ne faisait guère plus chaud à Samedan, dans les Grisons, selon les relevés de SRF Meteo. A Andermatt (UR), la température était de -22,5. Il a fait aussi froid à Courtelary, dans le Jura bernois, sis à moins de 700 mètres, qu'à Zermatt (VS) (1600 m), où le mercure indiquait respectivement -17 et -17,2 degrés.

Ces valeurs sont cependant encore loin du record du 12 janvier 1987: on avait mesuré -41,8 degrés à La Brévine (1048 m).

Ni nuages ni vent

Si la nuit a été aussi froide, c'est en raison de plusieurs facteurs: de l'air froid polaire, une couche de neige, pas de nuages ni de vent.

Ce froid glacial devrait se poursuivre ces prochaines nuits, pronostiquent les météorologues. Le record des températures les plus basses de décembre pourrait être battu, notamment dans les Grisons et la Suisse orientale, selon SRF Meteo. A l'Ouest, des bancs de nuages empêchent l'air de trop se refroidir. (ats/nxp)