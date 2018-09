Maudet avait informé Longchamp d’un séjour semi-officiel

Nouvelles contradictions dans l’affaire du voyage à Abu Dhabi de novembre 2015. Le séjour avait un caractère «professionnel» bien avant sa réalisation, a reconnu mercredi Pierre Maudet, président du Conseil d’État. Et François Longchamp, son prédécesseur, en avait connaissance.

Pierre Maudet s’est défendu pendant des mois en parlant d’un voyage strictement privé, cherchant à écarter les accusations politiques portant sur la violation du règlement genevois en matière de dons. Il a encore tenu cette version le 31 août auprès de ses collaborateurs et de ses collègues. La demande de levée d’immunité du Ministère public en vue de sa mise en prévention a sans doute aidé l’élu à la réflexion. Le Parquet a affirmé le 30 août avoir des preuves que le prince héritier des Émirats l’avait non seulement invité lui, sa famille et son chef de cabinet, mais avait aussi réglé la facture de plusieurs dizaines de milliers de francs. Finalement, Pierre Maudet a confessé le mensonge mercredi lors de la séance gouvernementale. Et ce, alors que les documents étaient prêts pour acter son maintien à ses fonctions avec des aménagements.

Le magistrat a présenté à ses collègues l’e-mail dans lequel il annonçait à l’époque son voyage à François Longchamp. Une surprise, puisqu’il avait affirmé à la Commission de contrôle de gestion (Cogest) avoir supprimé cette correspondance. «Cet e-mail existe; je l’ai produit à mes collègues, a déclaré Pierre Maudet sur le plateau de la TV locale. Je pouvais le produire en début de semaine à la Cogest. Mais elle a décidé de suspendre ses travaux et son président (ndlr: Yvan Zweifel, député PLR) m’a indiqué que je n’avais pas besoin en l’état de le transmettre.» De quoi faire bondir Carole-Anne Kast, présidente du Parti socialiste genevois: «Il ressort cet e-mail après avoir laissé entendre à la Cogest qu’il ne l’avait pas. Cela montre son manque de sincérité.»

Mais qu’est-ce que Pierre Maudet avait annoncé à son camarade du PLR François Longchamp? Le courriel date du 11 septembre 2015. «C’était encore à ce moment-là clair dans mon esprit que le voyage se ferait à mes frais (…), qu’il intégrerait une dimension professionnelle, parce que je m’attendais à voir là-bas une série d’officiels, sans que ce soit nécessairement prévu à l’agenda, mais qu’il était essentiellement familial.» Deux mois et demi au moins avant de prendre l’avion, Pierre Maudet s’attendait donc à rencontrer des responsables émiratis. Le mélange des genres interpelle. «J’ai beaucoup de peine à croire qu’il a organisé un voyage privé sur trois jours à Abu Dhabi alors que les prix sont exorbitants et qu’il ne s’intéresse pas à la Formule 1. Dire que le voyage privé a dévié en voyage semi-professionnel n’est pas crédible», estime une personnalité politique.

Alors, si les rencontres avec des officiels étaient prévues depuis le début, pourquoi avoir emmené femme et enfants et mis en avant le caractère privé du voyage? Pourquoi l’avoir caché à ses collègues? Et surtout, quels étaient les véritables objectifs du déplacement? Hier, Pierre Maudet n’était plus disposé à s’exprimer. No comment également de son avocat.

Quant à François Longchamp, «il savait que le voyage était semi-officiel et a laissé Pierre Maudet tenir une version erronée, y compris auprès du Ministère public lorsqu’il a demandé des premières explications en novembre dernier. Il a donc couvert les mensonges de son protégé», dénonce Carole-Anne Kast. Contacté, le retraité de la politique garde le silence. Sa connaissance du dossier pourrait éveiller la curiosité de la Cogest et du Ministère public. (24 heures)