Maurer caresse la gauche dans le sens du poil fiscal

Une claque. C’est ce qu’avait pris le Conseil fédéral en février 2017 sur la réforme fiscale des entreprises. 59% des Suisses avaient dit non et une écrasante majorité des cantons aussi. Le Gouvernement a remis l’ouvrage sur le métier et présenté mercredi sa réforme retouchée.

À la lecture du projet, on peut parler de lifting. Le corps de la loi ne change pas. Il s’agit toujours de supprimer les statuts spéciaux des entreprises étrangères, de baisser les impôts des entreprises suisses pour augmenter l’attractivité de la place économique. Et tout cela en évitant de mettre les finances des cantons et de la Confédération dans l’embarras.

Pour le ministre des Finances Ueli Maurer, la nouvelle mouture est «équilibrée, transparente et fiable». Il s’est attaché à caresser dans le sens du poil la gauche pour désamorcer un nouveau référendum. Voici les concessions.

Villes et cantons désormais unis pour le projet

Les Villes suisses, dont les principales sont largement en main de la gauche, se rallient désormais au nouveau projet. Elles ont obtenu que les cantons tiennent compte de leurs pertes fiscales. Les cantons, quant à eux, obtiennent le maximum d’argent de la confédération. Celle-ci leur rétrocédera un milliard supplémentaire par année.

Allocations pour enfant mais pas de congé paternité

Pour faire passer la pilule des baisses d’impôts aux entreprises, le Gouvernement a cherché des compensations sociales. Il introduit une hausse de 30?francs supplémentaires des allocations familiales. Mais cela ne concernera pas la Suisse romande qui se trouve déjà au-dessus des barèmes établis. Ueli Maurer souligne cependant que les familles, notamment celles avec des revenus bas et moyens, ont déjà profité de baisses d’impôts cantonales. Quid du congé paternité? Il passe sans bruit à la trappe faute d’avoir convaincu à droite et à gauche dans le cadre de cette loi.

Simulation des pertes et des gains potentiels

Une des grandes critiques des référendaires portait sur l’absence de simulations concernant l’impact de la réforme. Le Département des finances, cette fois-ci livre beaucoup de chiffres. Que faut-il en retenir? Que les baisses fiscales coûteront mécaniquement 2,2 milliards à la Confédération et aux cantons. Mais c’est sans compter les effets dynamiques de la réforme. Une baisse de la fiscalité attire en effet des entreprises, incite celles qui sont là à investir plus et donc créent davantage de richesse, donc d’impôts. Dans le scénario le plus optimiste, et donc à prendre avec de grandes pincettes, la Confédération table sur des rentrées fiscales supplémentaires de 5 milliards pour elle et les cantons.

Déductions des entreprises limitées et encadrées

Par rapport au dernier projet, ce n’est plus «open bar» pour les déductions en faveur des entreprises. La déduction pour autofinancement des sociétés fortement capitalisées saute. L’imposition des dividendes est relevée à 70%. Cela rapportera 355 millions pour les cantons et les communes. Les déductions pour la recherche et le développement seront mieux encadrées et limitées comme le demandait la gauche.

La gauche veut davantage, la droite plutôt satisfaite

La gauche politique et syndicale en veut davantage mais sur un ton modéré. Elle demande des allocations de 60?francs supplémentaires et des baisses d’impôts moins élevées. À droite, le projet est plutôt bien accueilli même si on grince des dents sur la hausse de la taxation des dividendes et sur les allocations enfants.

Référendum en 2019?

Le projet fiscal va maintenant partir au Parlement où il sera voté à la fin de l’année. Un référendum pourrait être lancé d’autant qu’on entrera dans l’année des élections fédérales. «Si les Suisses disent une nouvelle fois non, ce sera dramatique», juge Ueli Maurer. «On perdra ce qui fait l’atout de notre pays: la fiabilité et la sécurité du droit. Je n’ose pas y penser alors que la concurrence internationale s’accroît.»

(24 heures)