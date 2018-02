Menacée, Susanne Ruoff est désormais sous protection rapprochée

Le cas est-il un symptôme de l’époque et de l’effet de meute des réseaux sociaux? C’est le Sonntagsblick qui révélait dimanche que Susanne Ruoff, 60 ans, directrice générale de La Poste, bénéficie désormais d’un concept de sécurité personnelle privé. Selon le journal alémanique, c’est la société Securitas qui lui aurait élaboré ce plan, pouvant être activé en cas d’urgence. Il concernerait notamment la résidence de la dirigeante à Crans-Montana. Securitas n’a pas souhaité dévoiler le moindre détail dudit concept ni le commenter, de manière à lui garantir la meilleure efficacité.

C’est l’affaire CarPostal qui a conduit Susanne Ruoff à devoir imaginer pareilles mesures. Le micmac comptable qui a permis à La Poste de toucher des dizaines de millions de francs de subventions indues, cela pour des activités rentables, lui a valu un déferlement de menaces et d’injures. Le journal en sait quelque chose: le Blick, dès ses premiers articles sur CarPostal, a été contraint de supprimer les trois quarts des commentaires des internautes, en raison de leur caractère qualifié de «déraisonnable». Et désormais, sur ce sujet, il n’active plus la possibilité pour ses lecteurs de réagir sur le Web.

Qui réglera la note?

La directrice aurait-elle pu bénéficier d’une protection par les services de La Poste elle-même? Il apparaît que non, l’institution n’étant pas équipée pour un cas de ce genre, se contentant de répondre que «les précautions nécessaires ont été prises pour protéger Susanne Ruoff» On ne sait pas non plus si c’est elle qui paiera Securitas, ou si le géant jaune se charge de régler les factures. S’il est parfois nécessaire de protéger les politiciens, le cas des dirigeants d’entreprises n’est guère un thème, en Suisse, ce qui ne signifie cependant pas qu’il n’y ait aucune protection.

Le SonntagsBlick a bien essayé d’interroger quelques grandes sociétés, comme UBS. La banque a déclaré que «les représentants tels que le CEO sont soumis à des règles de sécurité plus strictes», sans donner davantage de précisions.

Le cas de Susanne Ruoff demeure surtout emblématique des conséquences de l’anonymat de la Toile. Sous le coup de la colère ou de l’émotion, les internautes ne saisissent guère la portée et l’illégalité de menaces contre la vie ou l’intégrité physique des personnes: la loi prévoit pourtant en pareil cas des amendes et des peines de prison allant jusqu’à 3 ans (24 heures)