Mercosur: la mise en garde de Parmelin

Commerce mondial Le chef du Département fédéral de l'économie défend l'accord controversé de libre échange entre la Suisse et les pays d'Amérique du Sud. Plus...

Commerce mondial Après deux ans de négociations, l'Association européenne de libre-échange, dont fait partie la Suisse, a conclu un accord avec le marché commun sud-américain. Plus...

Union européenne Dublin et Paris menacent de ne pas ratifier l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur si le Brésil ne protège pas la forêt amazonienne. Plus...