«Mes fils étaient à 200 mètres de l'avalanche»

«Les femmes ont un sixième sens, je crois. Hier, je n'ai pas voulu faire une dernière piste, j'étais vraiment mal à l'aise.» Cette mère de famille a eu la peur de sa vie, cette après-midi. Ses deux fils, âgés de 11 et 13 ans, ainsi que son mari, étaient sur le télésiège lorsque l'avalanche a dévalé la piste Kandahar, quelques mètres en dessous de la Plaine Morte. Elle-même avait décidé de rester au chaud avec sa cadette ce mardi, et n'a pas chaussé ces skis. «Mon mari, lui, était à 100 mètres, pas plus», ajoute-t-elle.

«Cela s'est joué à peu, soupire-t-elle, émue. Tout le monde va bien, on pense aux familles des personnes ensevelies. Mais mes deux enfants n'ont pas encore ouvert la bouche. On va laisser passer un peu de temps, et on parlera de ce qu'il s'est passé.»

En vacances, cette maman, qui souhaite rester anonyme, tourne sa colère vers la société de remontées mécaniques de la station (CMA). «Je sens qu'on va nous parler du risque naturel inhérent à la montagne. Je suis d'accord, il y va aussi de la responsabilité de chacun lorsque l'on décide de skier. Mais il fait très chaud, la neige est lourde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'université pour comprendre qu'à 13 degrés à 2000 mètres, le danger augmente. Or, je n'ai vu aucune indication, aucune mise en garde. Nous sommes des gens sensés, si l'on ferme une piste par sécurité, nous sommes à même de le comprendre!»

Cette dame, qui se décrit comme une skieuse expérimentée, raconte ainsi skier depuis plusieurs jours sur une neige de printemps, rendue «papette» par le fort soleil de ces derniers jours. «L'avalanche a eu lieu pratiquement au sommet de la station. Forcément, les gens y montent, car l'état de la neige en bas est mauvais. Venant d'une station qui se permet de négocier des histoires d'abonnement (ndlr.: les CMA ont menacé de se retirer du Magic Pass), on pourrait quand même s'attendre à un minimum de sécurité.»

Une avalanche sur une piste balisée est très rare. Selon l'institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF), le danger d'avalanche était toutefois considéré comme limité, avec une évaluation de 2 sur 5 seulement.

Selon nos informations, quatre personnes auraient été sorties de l'avalanche, sans détail supplémentaire sur leur état de santé. Le nombre de personnes potentiellement encore ensevelies fait défaut. Le président de la commune de Crans-Montana parle d'une douzaine de personnes, voire plus.

(24 heures)