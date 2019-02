Migros rappelle des bouillottes qui fuitent

Migros rappelle deux séries de bouillotes après qu'un contrôle a mis en évidence un défaut de production. Le matériau des bouillottes peut présenter des trous ou orifices similaires. Il existe donc un risque d'écoulement d'eau chaude, pouvant entraîner des brûlures cutanées, explique le géant orange dans un communiqué.

Ce rappel concerne les bouillottes qui ont été commercialisées après le 1er août 2018, avec comme date de production la deuxième semaine d'avril 2018.

Rückruf: Bettflaschen. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die betroffenen Bettflaschen einen Produktionsfehler aufweisen können. Es kann heisses Wasser ausfliessen, was zu Hautverbrennungen führen kann. Bitte nicht mehr verwenden. Alle Infos: https://t.co/X70b3xhgdt pic.twitter.com/xx7HhzIy50 — Migros (@migros) 22 février 2019

Les clientes et clients en possession d'une bouillotte concernée sont donc priés de ne plus l'utiliser et de la rapporter dans leur magasin Migros, où le prix de vente leur sera remboursé. (sda/nxp)