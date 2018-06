Migros supprime 290 postes à temps plein

La Fédération des coopératives Migros (FCM) va supprimer d'ici trois ans 290 postes à plein temps dans le cadre d'une restructuration. Malgré la prise en compte des fluctuations naturelles, des licenciements devront être prononcés, a annoncé vendredi le géant suisse du commerce de détail.

L'organisation et les processus internes des services administratifs centraux doivent être simplifiés dans le but de se concentrer sur les activités de base. La décision intervient dans le cadre des changements affectant la branche du commerce de détail, notamment la concurrence croissante des sites de vente en ligne internationaux et la transition du magasin traditionnel vers le commerce en ligne, précise le communiqué.

Der Migros-Genossenschafts-Bund vereinfacht seine Organisation und rüstet sich so für die Zukunft: https://t.co/nyYh6CxMAb pic.twitter.com/09q71Fvy4H — Migros (@migros) 29 juin 2018

Plan social

Quelque 70 postes ont déjà été supprimés par des départs naturels depuis le début de l'année. De plus, une «proportion importante de suppressions d'emplois passera par des réductions du temps de travail et des départs à la retraite anticipée», a assuré le détaillant. La suppression de 70 postes à plein temps ne pourra toutefois pas être évitée. Un plan social est prévu pour les employés concernés.

Après trois exercices consécutifs marqués par des bénéfices en baisse, Migros «ne vise pas par ces mesures à économiser des coûts, mais à libérer des ressources pour investir dans des secteurs d'avenir». En parallèle, de nouveaux postes devraient ainsi être créés, a souligné Migros, sans préciser leur nombre.