Mitage: partisans et opposants croisent le fer

Mieux répartir les zones à bâtir et favoriser les quartiers durables en Suisse, c'est ce que demande l'initiative des Jeunes Verts contre le mitage soumise au vote le 10 février. La loi sur l'aménagement du territoire pose déjà les jalons nécessaires, répondent les opposants.

Chaque jour en Suisse, une surface équivalant à 8 terrains de football est construite, a expliqué Luzian Franzini, co-président des Jeunes Verts suisses, mardi devant la presse en lançant la campagne du comité d'initiative.

Durant les dernières décennies, des centaines de kilomètres carrés de terres agricoles et zones vertes ont disparu au profit de constructions. La loi actuelle ne suffit pas pour enrayer l'étalement urbain, selon lui.

L'initiative «Stopper le mitage - pour un développement durable du milieu bâti» veut mettre une limite à l'extension des zones à bâtir. Sa mesure phare prévoit que toute nouvelle parcelle à bâtir doit être compensée par le dézonage d'une parcelle de valeur équivalente ailleurs.

En dehors de la zone à bâtir, seules les constructions destinées à l’agriculture dépendante du sol ou d'intérêt public et dont l’emplacement est imposé par leur destination pourraient être autorisées.

Explosion des déplacements

Une alliance pour l'environnement, composée du WWF, Pro Natura, Greenpeance, BioSuisse, l'Association des petits paysans ou l'ATE, entoure les Jeunes Verts. La conséquence du mitage en Suisse est une explosion du nombre des déplacements, a relevé Liza Mazzone, vice-présidente de l'Association transport et environnement (ATE). L'initiative permettra de limiter la motorisation massive de ces dernières années, selon elle.

Plus le milieu construit est compact, moins il faut développer de routes pour en assurer la desserte, selon la conseillère nationale genevoise (Verts). Les déplacements en transports publics, à pied ou à vélo sont favorisés et le grignotage du territoire par les parkings réduits.

L'initiative contre le mitage ne signifie pas un arrêt des constructions. Elle ne favorisera cependant les logements et les bâtiments commerciaux que là où la demande existe. Le développement économique et la croissance devraient être dirigés vers l’intérieur.

Economie ralentie

Réunis dans un comité économique mené par l'Union suisse des arts et métiers, des élus de l'UDC, du PLR et de l'UDC ont quant à eux mis en garde contre les conséquences négatives notamment d'un gel des zones à bâtir. Certaines régions de la Suisse pourraient voir leur développement économique ralentir si l'initiative était acceptée, selon eux.

Le mitage est un réel problème, a reconnu la conseillère nationale Christine Bulliard (PDC/FR), présidente du Groupement suisse pour les régions de montagne. Mais un gel indifférencié des terrains à bâtir pénaliserait gravement les cantons périphériques et alpins. Une telle solution ne tient pas compte des besoins de la population et de l'économie, ni des différences cantonales et régionales.

L'initiative affecte les entreprises et la population dans toute la Suisse d’une manière extrêmement discriminatoire, a renchéri le conseiller national Fabio Regazzi. Dans de nombreuses régions, les effets de l’initiative sur les résidences secondaires, qui avait ignoré les particularités du territoire suisse, ne sont perçus que maintenant, a rappelé le Tessinois.

La révision de la loi sur l'aménagement du territoire de 2014 est suffisante. Elle prend en compte les exigences fondamentales de l’initiative et les cantons et les communes mettent déjà en oeuvre ses exigences.

Le conseiller national Franz Ruppen (UDC/VS) craint de son côté qu'un canton ne disposant plus de zones à bâtir ne puisse plus en créer de nouvelles. Cela entraînerait une pénurie de terrains et une hausse des prix et des coûts de location. Les plus faibles seraient touchés.

Pression sur les politiciens

L'initiative ne sera pas facile à mettre en oeuvre, reconnaît pour sa part Thomas Hardegger (PS/ZH) qui soutient le texte. Mais elle obligera le Conseil fédéral et le Parlement à créer les outils nécessaires pour lutter efficacement contre la hausse des loyers et du prix des terrains. La pression engendrée par l'initiative les obligera à trouver rapidement des solutions.

Sondages favorables

Le Parlement et le Conseil fédéral rejettent le texte jugé excessif. Les Chambres ont renoncé également à élaborer un contre-projet.

Selon les premiers sondages, si les Suisses avaient voté juste avant Noël, ils auraient accepté l'initiative. Le premier sondage de Tamedia donne une part d'opinions favorables de 54% à fin décembre. Le «oui» a déjà perdu du terrain par rapport au premier sondage gfs.bern publié le 21 décembre. Il se situait alors à 63%. (ats/nxp)