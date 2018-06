Mobilisation pour «Le Quotidien Jurassien»

Dans un communiqué diffusé vendredi, les signataires soulignent notamment que le bon fonctionnement démocratique d'une société passe par l'existence d'une presse diversifiée. Pour eux, le Jura a besoin d'un journal de proximité et de qualité.

Ils relèvent par ailleurs que le «Quotidien Jurassien», qui n'est pas seulement un produit, mais un bien public, appartient au patrimoine jurassien et que sa disparition aurait des conséquences dramatiques pour son personnel, mais aussi pour le pluralisme et pour le canton.

Les signataires invitent ainsi les citoyens jurassiens à renouveler leur abonnement, à s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ils les appellent également à maintenir ou augmenter le volume de leurs annonces.

Le Quotidien Jurassien a 25 ans aujourd’hui. Ce 7514e numéro a été conçu et réalisé dans les bureaux de la région jurassienne, à Porrentruy, Saignelégier, Moutier et Delémont, où le journal a été imprimé la nuit dernière. 25 ans et d’autres défis en une de #LQJ pic.twitter.com/aFkGTjGwZE