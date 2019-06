Moritz Leuenberger pousse un coup de gueule et tacle Maudet au passage

C'est un pavé de 2 kg pour 760 pages. Parue en début d'année, en allemand, la version actualisée du «Dictionnaire historique des conseillers fédéraux» retrace le parcours de 119 ministres, anciens ou présents. Numéro 101, le socialiste zurichois Moritz Leuenberger fait son entrée dans cette bible pour passionnés d'histoire politique. Pas de quoi le réjouir: les sept pages qui lui sont consacrées sont truffées d'erreurs, s'emporte-t-il, jeudi, dans plusieurs titres de l'éditeur CH Media.

«C'est totalement faux», commence-t-il, en évoquant les passages sur sa vie familiale. Non, sa deuxième femme n'était pas une élue socialiste au parlement de la ville de Zurich; ce n'est pas là qu'il l'a rencontrée. Le nom de famille de sa première épouse était d'ailleurs Ackermann et pas Brückner.

L'ancien ministre peine aussi a digérer son bilan politique tel que décrit par le lexique. Le Conseil fédéral ne lui a pas retiré le dossier sur les avions, corrige-t-il. «Tout ce que j'ai entrepris dans ce dossier a obtenu le soutien du Conseil fédéral. A ma connaissance, jamais un ministre ne s'est vu retirer un dossier.» Et de tacler Pierre Maudet au passage. Le Zurichois redoute qu'en prétendant le contraire, l'ouvrage donne de lui une image qui devrait être réservée à des conseillers d'Etat «ayant échoué», comme le libéral-radical genevois ou l'Argovienne Franziska Roth, qui vient de démissionner.

Enfin, il rappelle qu'aucune loi imposant un délai de carence aux ministres démissionnaires n'a été votée à la suite de son départ. Le socialiste avait suscité des critiques en rejoignant peu après son départ le conseil d'administration d'Implenia. Mais une Lex Leuenberger, destinée à prévenir de tels scénarios, avait échoué au parlement.

Responsable de la publication, l'historien et professeur à l'Université de Fribourg Urs Altermatt est en train d'examiner les reproches et la suite à leur donner. Problème: il n'a pas encore réussi à joindre l'auteur de l'entrée sur Moritz Leuenberger, l'ancien rédacteur en chef de la «NZZ am Sonntag» Félix Müller, qui se trouve en Atlantique-Nord.

Une version romande de l'édition actualisée du dictionnaire n'existe pas. Cabédita, l'éditeur de la traduction française, espère pouvoir en proposer une l'année prochaine. A voir ce que dira l'entrée numéro 101. (24 heures)