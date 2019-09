Mort des deux derniers loups du zoo de Bâle

Les deux derniers loups du zoo de Bâle sont morts. Nés en 2005, Cléopâtre et César ont été endormis. Le zoo renonce désormais à posséder des loups.

César et Cléopâtre étaient «très âgés», peut-on lire sur une pancarte placée devant la fosse dans laquelle vivaient les deux loups. Ils souffraient toujours plus souvent de problèmes liés à leur âge et leur qualité de vie s'en trouvait très réduite. C'est pourquoi le zoo a décidé de les endormir.

Une porte-parole du zoo a confirmé mardi à Keystone-ATS une information publiée par le site en ligne Prime News. Cléopâtre a été endormie le 13 août et César le 3 septembre. Les deux cadavres ont été transférés à l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne pour examen.

Depuis 1874

La mort de César et Cléopâtre signifie aussi la fin de la présence de loups au zoo de Bâle. Avec les renards, les lynx et les blaireaux, les loups, étaient l'une des attractions principales du jardin zoologique lors de son ouverture en 1874.

Un premier enclos spécialement réservé aux loups a été construit en 1933. La fosse actuelle date de 1983. La décision de ne plus avoir de loup a été prise il y a plusieurs années déjà, a précisé le zoo.

Il pourrait tout même y avoir des loups à Bâle. Le parc animalier de Lange Erlen a l'intention de construire pour 4 millions de francs une installation pour accueillir une meute dans le cadre des festivités marquant son 150e anniversaire. Le parc espère trouver l'argent nécessaire d'ici 2021 pour lancer les travaux. (ats/nxp)