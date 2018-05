Motard chauffard: sa vidéo sur Facebook l'a trahi

Un motard croyait pouvoir rester anonyme après avoir posté il y a un an sur Facebook une vidéo qui avait provoqué une pluie de réactions tant en Suisse qu'en Allemagne. La séquence le montrait roulant en plein jour à près de 300 km/h sur une petite route allemande, exécutant plusieurs manœuvres très dangereuses dans le trafic.

Mais cette même vidéo l'a finalement trahi puisqu'elle a permis aux polices suisse et allemande de l'identifier, comme l'explique l'Aargauer Zeitung. Le chauffard est un citoyen allemand habitant dans le canton de Zurich.

Des automobilistes outre-Rhin ont reconnu la moto en question et l'ont dénoncée à la police. «Grâce à la coopération entre les polices suisse et allemande, l'enquête conjointe a été couronnée de succès», a confirmé Florian Schumann du ministère public de Waldshut-Tiengen à TeleM1.

La vidéo, postée sur une page Facebook, Swiss Race-Community, avait été enregistrée sur la route entre Eggingen et Eberfingen dans la Wutachtal, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Elle avait provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux allemands, où de nombreux internautes s'étaient insurgés du comportement de ces «chauffards suisses».

La police allemande avait déjà identifié la moto, une BMW S 1000 RR, un modèle qui n'est pas si courant et qui a permis de resserrer l'étau. La justice allemande n'a pas voulu donner de détails sur le motard, si ce n'est qu'il a été condamné à 40 jours-amendes et à un retrait de permis de six mois. Le motard a recouru contre sa peine. (nxp)