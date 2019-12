Neige et vents tempétueux attendus sur la Suisse

MétéoSuisse a émis des alertes de degré 2 et 3 pour toute la Suisse ou presque en raison de fortes rafales de vent attendues ces prochains jours. Il pourrait souffler en plaine entre 70 et 90 km/h, et de 100 à 130 km/h au-dessus de 1000 mètres, prévient l'organisme sur son site internet.

En effet, un fort courant d'ouest s'installe de l'Atlantique aux Alpes et entraînera une série de perturbations de plus en plus actives en direction de la Suisse. Elles proviennent de la tempête Toni, explique de son côté MeteoNews.

30 à 60 cm de neige dès 800 mètres

Des premières précipitations sont attendues ce jeudi soir à partir du Jura. Elles se feront d'abord sous forme de neige jusqu'en plaine, puis la limite des chutes de neige remontera vers 900 mètres au nord des Alpes. En Valais, la neige arrivera en cours de nuit et les flocons sont attendus jusqu'en plaine.

Le ciel s'annonce ensuite très maussade vendredi avec des précipitations fréquentes voire abondantes sur le Jura et les Alpes. La limite pluie-neige passera de 900 mètres en matinée à 600 mètres en seconde partie de journée. MétéoSuisse précise qu'il pourrait y avoir vendredi 30 à 60 cm de neige fraîche au dessus de 800 mètres, avec de gros risques de formation de congères.

Et le week-end s'annonce tout aussi nuageux au début. Mais les précipitations vont cesser en cours de journée et il pourrait même y avoir des éclaircies en plaine. Mais les flocons vont encore tomber dru en montagne où une couche de neige fraîche de 10 à 40 cm est attendue au-dessus de 1200 mètres.

Le retour du soleil est prévu pour dimanche et lundi.