Neuchâtel progresse parmi les petites universités

Sciences forensiques Une équipe internationale dirigée par l'Université de Neuchâtel a pu identifier un cadavre découvert carbonisé en Suisse sur la base de restes humains et ce, à l'aide d'une nouvelle méthode. Plus...

Université Dès la rentrée prochaine, les étudiants de l'UNIGE, l'UniNE et de la HEM pourront se lancer dans cette filière unique en Suisse. Plus...

Sciences Le programme, prévu pour durer 5 ans, a pour but d'étudier les conceptions scientifiques et non scientifiques du temps. Plus...