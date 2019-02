Nicolas Bideau: «La recherche, c'est le parent pauvre de la visibilité»

Succession: le nouveau président du Conseil des EPF très attendu

Souvent surnommé le conseil d’administration des Écoles polytechniques fédérales, le Conseil des EPF représente un organe hautement stratégique en ce qu’il est en relation directe avec les autorités fédérales, en particulier avec Guy Parmelin, ministre en charge du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Une situation privilégiée – par rapport aux universités cantonales qui dépendent des gouvernements cantonaux – qui lui permet de présenter ses vues, ses craintes et, surtout, ses souhaits au plus haut sommet de l’État. Or il ne s’acquitterait pas de cette tâche de la meilleure des façons, dénonce le conseiller national Fathi Derder (PLR/VD), qui vise en particulier Fritz Schiesser, président du Conseil des EPF depuis janvier 2008. «Fritz Schiesser demande le minimum en commission et il ne l’obtient pas. En face, les paysans demandent le maximum et ils l’obtiennent. Comme président du Conseil des EPF, il devrait se remettre en question», tonne l’élu vaudois, chantre de l’innovation et ardent défenseur de la place technologique suisse.



Loin des micros, ils sont plusieurs à penser comme Fathi Derder. Et tous se mettent à rêver d’un responsable plus combatif. Loin d’un vœu pieux, la présidence de l’ancien conseiller aux États arrivant à son terme. Fritz Schiesser prendra sa retraite en avril. Son poste de président est donc mis au concours. «Il faudra rouvrir le chantier sur la manière de faire du lobby avec le renouvellement du Conseil des EPF. Je me suis souvent demandé à quoi servait ce Conseil. La succession Schiesser est pour moi un enjeu majeur. Le bilan qu’il laisse n’est à mon sens pas loin d’être catastrophique», enchaîne Fathi Derder.



Pour succéder à Fritz Schiesser, d’aucuns rêvent de Patrick Aebischer et louent son charisme et ses talents de porteur de projets. «Lui saurait convaincre», lancent ses partisans. Interrogé, le principal intéressé décline. «Je ne suis pas candidat, indique d’emblée l’ancien président de l’EPFL. J’ai désormais un autre travail, je suis un investisseur et il faut quelqu’un de jeune à la tête du Conseil des EPF.» Et Patrick Aebischer de brosser le portrait du candidat idéal: «Fritz Schiesser est un administrateur un peu en retrait. Il faut quelqu’un qui aime et qui sache s’exprimer publiquement. Une personne au bénéfice d’une formation scientifique, qui ait aussi bien la confiance des chercheurs que des politiques.» L’appel est lancé.



Emmanuel Borloz