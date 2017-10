«No Billag» trop radicale pour economiesuisse

L'initiative «No Billag», qui veut supprimer la redevance radio-tv, est trop radicale, estime economiesuisse. La faîtière des entreprises rejette le texte. Le peuple aura le dernier mot le 4 mars prochain.

Le service public joue un rôle important sur le plan démocratique et contribue à la stabilité politique ainsi qu'à l'attrait de la Suisse, souligne l'organisation mardi dans un communiqué. Néanmoins, il est nécessaire de débattre «sur l'étendue et la profondeur de l'offre médiatique».

L'initiative «No Billag» interdirait à la Confédération de subventionner toute chaîne de télévision ou de radio et de prélever une redevance de réception. Cette dernière fonction ne pourrait pas non plus être déléguée à un tiers.

Berne pourrait tout au plus payer pour la diffusion de communiqués officiels urgents. Quant aux concessions, elles seraient régulièrement mises aux enchères par les autorités fédérales. Une seule exception semble autorisée, le texte stipulant que ce n'est qu'«en temps de paix» que la Confédération ne peut exploiter ses propres chaînes de radio ou de télévision.

Ce que veut le texte

Le sort de l'initiative «No Billag» occupera la vedette du scrutin fédéral. Le Parlement appelle à rejeter un texte et a finalement renoncé à lui opposer une alternative. On ne sait pas encore à combien se montera la redevance radio-TV à partir de 2019. Mais la ministre de la communication Doris Leuthard a déjà averti qu'elle baisserait.

