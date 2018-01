Noisetiers en fleurs: la saison du pollen débute

En raison de l'air doux de janvier, les premiers noisetiers fleurissent dans certaines régions. Les personnes souffrant d'allergies au pollen devraient observer la nature environnante et consulter les prévisions du pollen de la semaine prochaine.

Des chatons de noisetier en fleur ont été observés dans le nord-ouest de la Suisse, dans les régions d'Aarau et du lac Léman, selon les données de MétéoSuisse. Toutefois, la concentration de pollen est encore faible, indique jeudi le centre d'allergie suisse «aha!».

Cette floraison est due à la douceur du mois de janvier. Les températures sont montées entre cinq et sept degrés pendant quelques jours. C'est assez pour réveiller les noisetiers, précoces par rapport à l'année dernière et son mois de janvier glacial, écrit aha!. Mais pas autant qu'en 2016. Les premiers noisetiers en fleur étaient alors déjà visibles à partir de novembre 2015.

De couleur jaune

Les personnes souffrant d'allergies au pollen devraient observer la nature proche de chez eux: de couleur jaune, les chatons en fleur pendant des noisetiers sont faciles à repérer. Dans les villes, les aulnes pourpres fleurissent également. Cette espèce non indigène bourgeonne beaucoup plus tôt que l'aulne gris et noir indigène.

Les prévisions du pollen sont disponibles à partir de la semaine prochaine sur l'application Pollen-News. MétéoSuisse publie par ailleurs des prévisions concernant la floraison du noisetier, de l'aulne, du frêne, du bouleau et des graminées. (ats/nxp)