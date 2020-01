«Notre rapport peut inciter les gens à voter»

Le rapport tient sur une page A4 recto verso. Mais ils y auront consacré deux week-ends entiers. A Sion (VS), vingt citoyens tirés au sort ont pris part au projet-pilote Demoscan mené par le Pr Nenad Stojanovic, de l’Université de Genève, en partenariat avec la Ville. L’objectif assigné à ces panélistes? Rédiger un feuillet de votation d’une page qui informe sur l'initiative populaire «Pour des loyers abordables» et résume les arguments en la faveur et en la défaveur du texte.

Ce rapport sera envoyé à tous les citoyens sédunois avant le vote du 9 février, en même temps que la brochure officielle du Conseil fédéral. Par la suite, les chercheurs évalueront l’impact que cette démarche a pu avoir auprès des votants, en interrogeant 2500 citoyens sédunois eux aussi tirés au sort. A terme, le projet-pilote vise à reproduire en Suisse ce modèle issu de l’Oregon, et à améliorer la participation aux scrutins, tant qualitativement que quantitativement.

Deux participants, Vera Banjas et Ismaël Grosjean, reviennent sur cette expérience. Deux interviews que nous avons menées de manière séparée.

Vera Banjas (Photo: Ville de Sion)

Vera Banjas, quel bilan tirez-vous de l’expérience? Etes-vous satisfaite d’y avoir participé?

Je suis vraiment très satisfaite d’avoir tenté cette aventure. Lorsque j’ai reçu la lettre m’annonçant que j’avais été tirée au sort, j’étais intéressée mais me posais beaucoup de questions. J’ai rapidement été séduite. Je m’étais déjà fait la réflexion auparavant qu’il serait utile, avant les votations, d’avoir un avis de personnes neutres. Souvent, en suivant les débats, on assiste uniquement à des prises de position de politiciens qui défendent leurs avis. J’ai beaucoup appris lors de cette aventure qui était très bien organisée.

Comment définiriez-vous votre rapport à la politique au moment du tirage au sort?

Je ne suis pas politisée. Je n’ai jamais eu envie de m’engager dans un parti. Mais le fait de travailler dans une administration fait que la politique m’intéresse. Au moment où j’ai reçu la lettre, j’étais en congé maternité. J’ai dû un peu me faire violence pour investir deux week-ends dans ce projet-pilote. Mais l’intérêt l’a emporté.

En quoi votre rapport se distingue le plus de ce qu’on peut lire dans les médias ou de la brochure officielle de la Confédération?

Il se distingue par sa neutralité et son objectivité. Nous avons vraiment travaillé sans parti pris, dans un esprit neutre, en essayant de ne pas imposer nos propres valeurs aux autres. L’idée était vraiment d’éclairer chaque participant avec tous les arguments possibles. Quand on est membre d’un parti, souvent on doit défendre les valeurs de ce dernier, c’est normal. Il m’a paru très intéressant de débattre sans engagement, de manière neutre et respectueuse.

L’idée était-elle aussi de parvenir à un feuillet dans un langage plus simple et accessible que la brochure officielle?

Tout à fait. Nous avons même débattu de chaque mot et de chaque virgule. C’était constamment dans l’objectif de rendre l’information la plus accessible possible.

Dans votre entourage, est-ce qu’on vous a parlé de cette expérience? Avez-vous senti de l’intérêt?

J’ai fait très attention à ne pas trop en parler. Je n’avais pas envie d’être influencée ou d’entendre l’avis de tout le monde. Je voulais vivre cette expérience de manière «pure» je dirais. Au sein de mon foyer, j’ai évoqué l’expérience en tant que telle. Tandis qu’au sein des panélistes, grâce aux règles fixées, il y avait une forme de pudeur. D’ailleurs à la fin, on ne sait même pas qui va voter quoi à cette initiative.

Que souhaitez-vous à ce projet-pilote à l’avenir?

J’espère qu’il ne restera pas au stade de l’expérience. Je suis sincèrement convaincue de l’utilité de ce type de document. En Suisse, les gens ne vont pas suffisamment voter à mon sens. Peut-être se sont-ils fait la même réflexion que moi: on ne sait plus comment se positionner et où aller chercher l’information. Ce type de rapport peut ainsi inciter les gens à voter davantage.

Ismaël Grosjean (Photo: Ville de Sion)

Ismaël Grosjean, quel bilan tirez-vous de l’expérience? Etes-vous satisfait d’y avoir participé?

Très satisfait. C’était une expérience unique. Je ressens un honneur et une fierté d’y avoir participé. Au début, lorsque j’ai été tiré au sort et que j’ai donné mon approbation, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais cela me tentait bien et j’ai investi deux week-ends dans ce projet qui s’est avéré très enrichissant. J’ai beaucoup appris sur les détails du processus démocratique ainsi que sur la méthodologie de cette expérience issue de l’Oregon.

Comment définiriez-vous votre rapport à la politique au moment du tirage au sort?

Je suis employé à l’Etat du Valais. Il est clair que la chose politique m’intéresse. Je travaille sur des dossiers gouvernementaux et des objets parlementaires. Je dois également me tenir au fait de ce qui se passe au niveau fédéral. Mais je n’ai jamais eu d’engagement politique. C’était l’un des critères de sélection des panélistes, outre la représentativité de ces derniers.

Le processus a lui-même été très démocratique. Vous avez dû voter sur toutes les étapes de votre travail, beaucoup débattre. C’était pénible ou vivifiant?

C’était très dynamique. Le programme de nos journées était bien rempli. Nous avons accueilli des experts neutres, ainsi que des représentants des camps favorables et opposés à l’initiative «Davantage de logements abordables». Nous avions convenu de règles strictes par rapport aux questions que nous allions leur poser, pour éviter des jugements de valeur ou des réponses orientées. Cela a bien marché. Notre travail était d’être le plus objectif possible pour aboutir à un rapport citoyen informatif, consolidé et pertinent, sans recommandation de vote.

En quoi votre rapport se distingue de ce qu’on peut lire dans les médias ou de la brochure officielle de la Confédération?

Je m’intéresse à la chose publique. Je lis pas mal de journaux. Mais on voit souvent des avis partisans dans les articles ou les émissions. Les journalistes se tournent vers le camp du oui et celui du non. Le Conseil fédéral lui-même n’est pas neutre, dans la mesure où il prend position sur chaque initiative populaire. Notre rapport se distingue dans la mesure où il est neutre. J’y vois une nette valeur ajoutée. Nous avons pesé chaque mot. Nous avons parfois passé des dizaines de minutes à débattre des termes à utiliser, pour éviter toute orientation politique. Et en dehors de nos travaux, nous avions aussi convenu de ne pas discuter de notre travail et de ne pas essayer d’influencer les autres. Ça a bien marché. A la fin de l’expérience, on ne sait toujours pas ce que les autres vont voter.

Dans votre entourage, est-ce qu’on vous a parlé de cette expérience? Avez-vous senti de l’intérêt?

Nous avions quand même un devoir de retenue. Ma famille était au courant de ma participation ainsi que quelques collègues et j’en ai informé mes supérieurs hiérarchiques. Mais personne n’a essayé de m’influencer. Il faut aussi dire que l’expérience s’est déroulée en novembre. Si on avait fait nos travaux aujourd’hui, je pense que cela aurait été différent.

Une telle démarche démocratique vous paraît-elle pertinente?

Je pense que notre rapport pourrait être utile à toute la population suisse. Et j’espère que le projet-pilote sera répliqué dans d’autres communes et que d’autres citoyens pourront en profiter. L’un des buts de la démarche est d’encourager les gens à voter. Notre feuillet tient sur une page A4 recto verso. Il ne nécessite que 5 minutes de lecture pour être bien informé.