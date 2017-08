«Notre site est une aide pour que les enfants s’améliorent à l'école»

Après l’été et les vacances, retour aux cours et aux devoirs. En Suisse romande, plusieurs sites - gratuits ou payants - proposent une approche ludique et interactive des révisions. C’est le cas de Biceps.ch, qui fête cette année ses 10 ans. Pour 60 francs par an, le site offre un accès à des vidéos explicatives, des exercices en ligne ou téléchargeables en français, en maths, en connaissances générales, ainsi que des listes de vocabulaire allemand, anglais et latin. Biceps respecte le plan d’études HarmoS. En 10 ans, le site a conquis 24 000 utilisateurs et peut se targuer d’un taux de renouvellement des souscriptions de 70%. Interview de Martino Toscanelli, son fondateur et responsable.

A quoi sert Biceps.ch?

Ce que nous proposons, c’est une aide pour que les enfants puissent s’améliorer à l’école. Mais attention, ce n’est pas la solution miracle pour que les élèves réussissent. Rien ne peut remplacer l’enseignement en classe avec un professeur. C’est un outil complémentaire, que les parents peuvent utiliser pour orienter les révisions à la maison. Les exercices sont proposés dans un format traditionnel et avec sérieux. Pas dans le style des jeux vidéo éducatifs. L’objectif est de tirer le meilleur parti du potentiel pédagogique qu’offre l’informatique.

Comment avez-vous évolué en dix ans?

L’école change et je fais de même avec le site. Les exercices sont mis à jour régulièrement et j’apporte de la nouvelle matière 3 à 4 fois par an. Les premières années, je développais mon site à perte. A côté, j’avais mon école, Cartable, pour les élèves en difficulté scolaire. Et j’enregistrais la nuit. Désormais j’arrive enfin à dégager un salaire. Donc je vais pouvoir me concentrer sur le développement de Biceps.ch. J’aimerais pouvoir proposer des cours pour toutes les matières de l’école obligatoire. Mon expérience me permet de développer des stratégies pédagogiques qui conviennent au plus grand nombre et que je peux exploiter lorsque je tourne mes vidéos. Avec les années, j’ai rassemblé une véritable collection de documentation éducative afin d’avoir le plus de cas de figures possible. Je suis assisté par des informaticiens, des graphistes et quelques enseignants spécialisés pour certains cours.

Depuis sa création, le prix de l’abonnement n’a pas changé.

Et il n’est pas prêt de changer! Pour moi, le plus important, c’est que le service soit accessible au plus grand nombre sans discrimination. A l’origine, les revenus générés par l’achat de la licence payaient tout juste le développement du site. Aujourd’hui, cela va me permettre en plus de m’y consacrer à 100% pour enrichir encore le contenu du site. J’offre un service conforme à mes attentes en tant que client. Après je sais que cela ne me rendra pas millionnaire (Rires).

