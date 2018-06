«Nous voulons le mariage pour tous»

«Same Love - Same Rights», ou «Même amour - Mêmes droits», c'est sous ce slogan que s'est déroulé samedi le Zurich Pride Festival. Un cortège haut en couleurs, comme à l'accoutumée, dont les participants ont réclamé les mêmes droits au mariage civil pour tous.

Mariage pour tous

«Nous voulons pouvoir nous marier avec exactement les mêmes droits et devoirs», indiquaient des affiches placardées le long du parcours. Plusieurs milliers de personnes de la communauté LGBT et sympathisants se sont rassemblés sur l'Helvetiaplatz sous un soleil radieux.

Le cortège s'est ensuite ébranlé en musique en direction du centre-ville via la Bahnhofstrasse et retour. Une soixantaine de groupes et organisations étaient représentés.

Service religieux

La manifestation s'est poursuivie avec une grande fête sur le Kasernenareal.

Le Zurich Pride Festival est la plus importante manifestation du genre en Suisse. La première a eu lieu en 1994. Elle se conclut traditionnellement le dimanche matin par un service religieux oecuménique. (ats/nxp)