Nouveau couac pour Serafe

Et si les problèmes rencontrés par Serafe, successeur de Billag, étaient dus à une organisation obsolète voire incorrecte? Des collusions sont dénoncées entre le conseil d’administration et la direction de l’entreprise privée mandatée pour collecter depuis le 1er janvier la redevance radio-TV par la Confédération. En effet, le directeur général de la société, Werner Krauer, est également le président du conseil d’administration, comme le relève le «SonntagsBlick».

Cette double casquette, dans une période troublée comme c’est le cas actuellement, peut poser des problèmes de contrôle. «Le président doit surveiller le directeur, note le conseiller national Matthias Aebischer (PS/BE). Quand un mandat commence mal, comme c’est le cas ici, il doit lui dire que cela ne va pas et qu’il faut changer des choses. Or, cela n’est pas possible si les deux personnes sont les mêmes.»

Ce doublon était courant il y a quelques années dans les grands groupes privés. Ils en sont depuis revenus. «Cela ne se fait plus dans les entreprises internationales car ce n’est pas un fonctionnement professionnel», estime l’élu socialiste.

Un autre lien est dénoncé. Cornelia Heynen, membre du conseil d’administration depuis le lancement de Serafe, a été rejointe un an plus tard par son mari, Erich Heynen. Celui-ci occupe le poste de responsable de la communication, qui est rattaché à la direction de la société zurichoise. «Cette situation n’est là non plus pas très professionnelle mais elle n’est pas interdite par la loi», rapporte Matthias Aebischer.

Dans les deux cas, il faut relever que Serafe ne contrevient pas au droit. Étant une entreprise privée, elle n’est pas soumise aux mêmes obligations qu’une société publique.

Procédure remise en doute

Pour éviter qu’un tel cas se produise, il aurait fallu s’en prémunir en amont. «Il aurait fallu établir des critères précis lors du lancement de la procédure d’attribution du marché public, regrette le conseiller national bernois. Il aurait été possible d’imposer que l’entreprise choisie n’ait pas une seule et même personne à la tête du conseil d’administration et à la présidence. Cela n’a pas été fait et Serafe a pu obtenir le mandat.»

L’élu rappelle que l’entreprise touche 123 millions de francs sur sept ans de la part de la Confédération pour collecter la redevance. Une somme et un mandat d’importance qu’il aurait fallu confier à une société organisée de manière aussi efficiente que possible, estime Matthias Aebischer.

Serafe promet que la double casquette coiffée par Werner Krauer n’est que provisoire. Il occupe le poste de directeur général ad interim après le départ du précédent. L’entreprise doit encore sélectionner son successeur.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) indique pour sa part ne pas être responsable de la gouvernance des entreprises qu’il mandate. Il précise n’avoir qu’une tâche de contrôleur financier.

Une longue suite de couacs

Pour rappel, le premier mois de l’activité de Serafe s’est déroulé de manière pour le moins chaotique. Des milliers de factures erronées ont été envoyées. Taxation en double pour les couples, changements d’adresses pas pris en compte ou encore voisins regroupés à tort, les situations sont aussi diverses qu’embarrassantes pour Serafe, qui se serait notamment basée sur des registres d’habitants incorrects. Les problèmes se sont multipliés et la société s’est aussi pris les pieds dans le tapis au niveau du service après-vente. En effet, l’entreprise renvoyait dans un premier temps les mécontents au contrôle des habitants de leur commune pour qu’il rectifie les adresses. Mais Serafe a fait machine arrière et il est désormais possible de lui adresser ses doléances directement.

(24 heures)