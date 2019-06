Nouveau revers pour Michael Lauber, éjecté de l'enquête sur la FIFA

La décision est rarissime et représente un nouveau revers pour le procureur de la Confédération Michael Lauber. Celui-ci doit se retirer de l'enquête menée par la justice suisse sur les affaires de corruption au sein de l'organe suprême du football mondial, la FIFA, basée à Zurich.

L'un des principaux procureurs chargés de l'enquête, Markus Nyfenegger, doit également se retirer. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a accepté les demandes de récusation visant les deux hommes ainsi que l'ancien responsable de la criminalité économique au Ministère public de la Confédération, Olivier Thormann.

Manque de transparence

Dans sa décision, le TPF se montre sévère sur le comportement de Michael Lauber et de ses procureurs. En rencontrant à trois reprises de manière informelle le patron de la FIFA, Gianni Infantino, en 2016 et 2017, Michael Lauber a donné une apparence de partialité en faveur d'une partie à la procédure. Il a fait preuve d'un «manque de transparence évident» en donnant des explication vagues sur ces rencontres. D'autant qu'elles n'auraient jamais été rendues publiques sans les révélations de la cellule enquête de Tamedia sur les «Football Leaks».

Selon le TPF, Michael Lauber n'avait aucune raison valable de rencontrer discrètement Gianni Infantino. «Les explications du principal intéressé ne permettent pas de comprendre pourquoi sa présence auxdites rencontres auraient été indispensable au bon déroulement des enquêtes», note le tribunal. Il a ainsi outrepassé sa position de procureur général.

Ses affirmations selon lesquelles il aurait voulu sécuriser des moyens de preuve, par exemple des données informatiques, ne convainquent pas: il était loin d'être le plus qualifié du point de vue technique pour mener de telles discussions, écrit le TPF dans sa décision. Enfin, le fait que les rencontres avec Gianni Infantino n'aient pas été portées sur procès-verbal est contraire au code de procédure pénale.

Le Tribunal se montre tout aussi critique concernant les deux autres procureurs récusés. Selon lui, Markus Nyfenegger a tenté d'accéder à des informations détenues par la FIFA par le biais des rencontres informelles de ses supérieurs: «Une telle manière de procéder manque singulièrement de clarté et de transparence», estime le tribunal. Celui-ci refuse en revanche la récusation de dizaines d'autres enquêteurs - procureurs adjoints ou policier - qui étaient réclamées par les avocats.

Villa en Sardaigne contre droits TV

La FIFA avait déposé plainte en 2017 contre son ancien secrétaire général, le français Jérôme Valcke, accusé d'avoir reçu de l'argent et une villa à 5 millions d'euros en Sardaigne en échange de droits télévisés octroyés à la chaîne qatarie BeIn Sports. Ce sont les avocats genevois de Jérôme Valcke, Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, ainsi que le défenseur zurichois d'un autre prévenu, qui ont demandé la récusation de Michael Lauber et des principaux enquêteurs dans l'affaire FIFA. Dans un courriel, les deux Genevois estiment que la décision du TPF est «sans précédent». Ils affirment que leur client «reste déterminé à collaborer à l’enquête comme il l’a toujours fait» et qu'il «est confiant que tous soupçons pourront désormais être écartés». «Il reste à déterminer comment le MPC remédiera à l’inéquité d’une procédure qui dure depuis plus de trois ans», concluent les avocats.

Deux grandes questions

De son côté, le Ministère public de la Confédération a réagi a minima mardi. «Ces décisions sont en train d'être analysées», explique l'institution qui ne fait aucun autre commentaire.

Deux grandes questions se posent désormais. L'enquête FIFA peut-elles continuer malgré les récusations? Au premier abord, sans doute, puisque l'essentiel des enquêteurs chargés du dossier restent en place. Mais les avocats des prévenus pourraient demander la répétition de certains actes d'enquête et ralentir ainsi la procédure.

Seconde question, Michael Lauber peut-être réélu comme procureur de la Confédération l'automne prochain? Tout dépend désormais de la manière dont les critiques du Tribunal pénal fédéral à son encontre seront reçues par les parlementaires fédéraux, seuls habilités à voter lors de cette élection. (24 heures)