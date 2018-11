Nouvel exploitant pour les parcs industriels bâlois

Novartis et Clariant ont conclu avec le prestataire allemand de services industriels Getec des accords portant sur l'exploitation de deux parcs industriels prestigieux et contigus en région bâloise. La multinationale pharmaceutique s'est engagée à céder les infrastructures et les services de la Schweizerhalle, tandis que le chimiste de spécialités prévoit de transférer la propriété d'Infrapark Baselland.

Si chacun des trois protagonistes a délivré un communiqué distinct sur le sujet lundi, les détails financiers sur cette opération censée aboutir en début d'année prochaine font l'objet de clauses de confidentialité.

Novartis conservera la propriété sur ses bâtiments de production ainsi que sur les terrains et ne prévoit aucun changement dans ses effectifs de la Schweizerhalle suite à cette opération.

Clariant de son côté deviendra locataire et gardera sur place ses activités de production dans les additifs, les services aux entreprises ainsi que le siège de ses départements Additives, Industrial and Consumer Specialities, Masterbatches et Pigments.

Grands noms de l'industrie

Les deux emplacements couvrent une superficie combinée de quelque 51 hectares sur la commune de Muttenz et abritent des sites de production de plusieurs grands noms de l'industrie chimico-pharmaceutique, à l'image de Bayer ou de BASF en plus de Novartis et de Clariant.

Getec précise néanmoins que les transactions passeront par sa filiale helvétique Getec heath and power, qui s'engage à reprend l'ensemble des collaborateurs d'Infrapark et à assurer la poursuite de l'exploitation des deux sites, de l'approvisionnement en courant aux services d'ingénierie, de stockage ou encore de logistique, en passant par le traitement des eaux usées et des déchets.

A la clôture de la Bourse suisse, les titres Novartis et Clariant ont respectivement terminé en baisse de 0,4% à 87,28 francs et de 1,8% à 20,86 francs, alors que le SMI a perdu 1,1%. (ats/nxp)