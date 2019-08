Nouvelles mesures contre les coûts de la santé

Berne veut lutter contre la hausse constante des coûts de la santé en Suisse. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement un premier paquet de neuf mesures visant à réduire la hausse des coûts de la santé. Il doit permettre à terme d'économiser plusieurs centaines de millions d'économie par an. Les mesures principales sont:

1. Organisation tarifaire nationale

Les partenaires de la santé devront mettre en place une organisation tarifaire nationale pour le secteur ambulatoire, à l'image de celle qui existe déjà pour le secteur stationnaire. À l’heure actuelle, les négociations entre fournisseurs de prestations et assureurs font encore trop souvent l’objet de blocages, si bien qu’il n’est pas possible d’adapter des tarifs obsolètes, rappelle le Conseil fédéral. Rien que cette mesure devrait permettre de réaliser des économies de 300 à 500 millions de francs par an, estime-t-il.

2. Baisser les prix des génériques

Berne rappelle qu'en Suisse, les prix des génériques sont deux fois plus chers qu'à l'étranger. Il veut donc responsabiliser les entreprises de la pharma en introduisant un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. Le futur système permettra de plafonner le prix des médicaments ayant le même principe actif. C'est ce seul tarif qui sera remboursé ensuite par l'assurance de base.

3. Promouvoir les projets pilotes

Le projet prévoit un un article qui doit permettre aux cantons et aux partenaires tarifaires de réaliser des projets pilotes novateurs, hors du cadre légal de la LAMal, mais qui doivent permettre de contribuer à la maîtrise des coûts. Alain Berset, devant les médias, a cité des projets dans le domaine des soins intégrés ou encore de nouveaux modèles d'assurance, sans fermer la porte à des projets de caisse unique cantonale par exemple.

4. Améliorer le contrôle des factures

Une autre mesure permettra d’améliorer le contrôle des factures par les patients. Jusqu’ici, ils ne pouvaient pas toujours les contrôler parce que beaucoup d’hôpitaux ne leur envoyaient pas de copies. Désormais, il est prévu que les prestataires y soient obligés.

Ce premier volet comprend encore d'autres mesures. Elles concernent les tarifs forfaitaires pour les prestations ambulatoires, la livraison de données des partenaires tarifaires au Conseil fédéral et aux autorités cantonales, le droit de recours contre les listes hospitalières ainsi que le montant maximal de l’amende contre les fournisseurs de prestations en cas d’infraction aux dispositions légales ou contractuelles.

Pour rappel, ce programme de maîtrise des coûts a été approuvé par le Conseil fédéral en mars 2018 déjà. Le 2e volet portera principalement sur l’instauration d’un objectif de maîtrise des coûts de la santé et le renforcement des soins coordonnés. La consultation devrait avoir lieu au début 2020.