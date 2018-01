Offensive procédurière au procès des Tigres Tamouls

La salle d’audience du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, n’avait jamais accueilli autant de prévenus, de mémoire du Ministère public de la Confédération (MPC). Lundi, 12 Tigres tamouls présumés et un conseiller en clientèle d’une banque de crédit faisaient face à la Cour. Ils répondent de soutien à une organisation criminelle, d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de faux dans les titres.

Au premier rang, sur le banc des accusés, Kulam, 62 ans, résident saint-gallois, est la cible principale de l’enquête. Cet ancien responsable du World Tamil Coordinating Committee (WTCC) serait, selon le parquet fédéral, le chef de la branche suisse du mouvement de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Il aurait fait régner un climat de peur pour obtenir de membres de la diaspora une contribution financière à la guérilla contre le gouvernement sri lankais.

Le responsable de la succursale biennoise de BANK-now, un ressortissant allemand, est assis quelques bancs plus loin. Cette filiale de Credit Suisse aurait accordé plus de 200 crédits à la consommation d’une valeur de 15 millions de francs à des réfugiés tamouls entre janvier 2007 et novembre 2009. Son conseiller est soupçonné de les avoir aidés à obtenir ces aides, notamment en fermant les yeux sur de fausses fiches de salaire. Les prévenus ont-ils ainsi financé des activités terroristes, comme le soutient le MPC? La question figure au cœur du procès. Mais on était encore loin de ces considérations lundi, la majorité des défenseurs dénonçant des vices de procédure. Les premières interventions sont hésitantes et laissent présager des audiences compliquées. Plusieurs avocats commis d’office sont Alémaniques et maîtrisent mal la langue choisie pour ce procès: le français. Quant aux prévenus, une majorité réside outre-Sarine et ne comprend pas la langue de Molière. L’essentiel de ce qui s’est dit lundi leur a échappé.

Les charges de la défense n’en étaient pas moins virulentes. Les questions préjudicielles soulevées demandent pour l’essentiel à la Cour de ne pas entrer en matière et de renvoyer le MPC à sa copie. Le coup serait dur pour le parquet, qui a commencé son enquête en 2009 et effectué près de 1000 heures d’audition. «3250 km de dossier»

C’est le manque de clarté des 367 pages de l’acte d’accusation et de son millier de notes de bas de page qui cristallisent les reproches. Le document ne permet pas aux prévenus de comprendre les faits qui leur sont reprochés et de se préparer, estime la défense. Me Marcel Bosonnet, l’avocat de Kulam, a calculé que si elles sont mises bout à bout, les pages des dossiers de l’accusation totalisent 3250 kilomètres. Impossible selon lui d’avoir une vue d’ensemble sur cette «tour de Babel». Son codéfenseur, Me Olivier Peter, poursuit en désignant «un acte parfaitement arbitraire» qui omet de mentionner des dates, des lieux ou des montants.

La procureure Juliette Noto rejette en bloc leurs critiques. Elle juge «tardives et de mauvaise foi» des objections formulées un an et demi après le dépôt de l’acte d’accusation. Et balaie aussi l’argument selon lequel les actes reprochés par le MPC sont de nature politiques et requièrent donc l’autorisation du Conseil fédéral avant d’être poursuivis.

Il faudra attendre demain pour savoir ce qu’elle a à répondre à Me Jean-Pierre Garbade. L’avocat du secrétaire et caissier du WTCC a décrit l’acte d’accusation comme «une soupe indigeste» avant de mettre en cause les recherches menées par le procureur fédéral Patrick Lamon auprès de la BANK-now. Son intervention a conclu à environ 21 h une audience marathon commencée à 10 h.

Centaine de manifestants

La centaine de manifestants tamouls réunis à une centaine de mètres du TPF n’a pas tenu aussi longtemps. Arrivés dès midi en car ou en voiture, ils brandissaient des drapeaux rouges des Tigres tamouls et des pancartes aux slogans tels que «Les Tigres tamouls aiment la paix». «Nous sommes venus soutenir nos frères. Ce procès vise toute notre communauté par de fausses accusations», affirmait l’un d’entre eux, venu d’Olten. L’audience reprend ce mardi avec un nouveau tour de questions préjudicielles. (24 heures)