Opération choc d’affichage contre les abattoirs

«Fermons les abattoirs!» Deux mille affiches ont été placardées dans la nuit de lundi à mardi dans plusieurs centres-villes de Suisse romande, notamment à Genève, à Lausanne, à Fribourg ainsi qu’en Valais. Cette action coup-de-poing est revendiquée par l’Association Empathie et Altruisme. Elle exige, entre autres, que l’on cesse purement et simplement de tuer les animaux.

Pour Vincent Favre, porte-parole de l’association, il est impératif d’agir vite: «Il faut cesser de considérer les animaux comme une ressource. Ils ont un intérêt à vivre une vie la plus longue et la plus heureuse possible. Dans la société, tout le monde considère qu’il est injuste de tuer les animaux sans nécessité. Et des millions de personnes à travers le monde démontrent qu’on peut avoir une alimentation végétale. Donc tuer pour l’alimentation est une pratique injuste. Alors il faut fermer ces abattoirs.»

Chacun n’a-t-il pas le droit de consommer ce qu’il préfère? «La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres. Si on dit qu’il faut respecter la liberté de tout le monde, cela intègre aussi celle des animaux. C’est contraire à leur liberté de les mettre dans des camions avant de leur trancher la gorge.»

L’association antispéciste milite autant contre les abattoirs que contre le gavage ou encore les zoos, la pêche et la chasse. Et Vincent Favre d’ajouter la problématique des vaches laitières: «Elles ont une espérance de vie de 20 ans, et à 5 ans elles sont considérées comme moins rentables et partent à l’abattoir. N’est-ce pas injuste?»

L’organisation présente ses solutions: elle milite «pour une alimentation végétale tout en conservant certaines fermes dans lesquelles les animaux ne finiraient pas à l’abattoir». À quoi seraient-ils dévolus, alors? «Ces lieux pourraient servir aux écoliers à découvrir des animaux et à leur apprendre à respecter ces êtres sensibles», répond le militant.

Un burger 100% végétal

Hasard du calendrier: mardi, le groupe Coop a lancé, à grands coups d’affiches lui aussi, le Beyond Burger. Littéralement traduit: le burger au-delà du burger. «Une première dans le commerce de détail suisse», vante fièrement le géant helvétique de l’alimentation. Ce sandwich américain, venu de Californie, aurait le même aspect et le goût qu’un burger à la viande. Coop est dithyrambique: «Il chante tout autant à la cuisson, se révèle aussi juteux lorsque l’on mord dedans, et pourtant, il est 100% végétal.» Qu’en pense le végane Vincent Favre? «C’est une excellente nouvelle. Je me réjouis de goûter.»