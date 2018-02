Ordonnance radio-tv: la révision ne convainc pas

La révision de l'ordonnance sur la radio et télévision (ORTV) ne convainc pas. La plupart des partis consultés refusent que les entreprises touchant la redevance puissent diffuser de la publicité ciblée. Quant au soutien financier à l'ats, ceux qui l'acceptent veulent le soumettre à des conditions strictes pour éviter que l'argent public ne vienne garnir les poches des actionnaires.

Principale nouveauté de l'ORTV révisée, la possibilité pour la SSR - et les diffuseurs titulaires d'une concession - de viser des groupes spécifiques avec la publicité, ceci pendant 4 minutes sur les 12 autorisées par heure. La procédure de consultation, qui prenait fin vendredi, révèle que cette disposition est largement rejetée par la droite.

Trop favorable à la SSR

En l'état, le projet ne satisfait pas davantage les Vert'libéraux (PVL) que l'UDC ou le PLR. Tous trois entrevoient des distorsions de la concurrence au détriment des médias privés, qui verraient baisser leurs revenus publicitaires.

Or les libéraux-radicaux jugent malvenu de renforcer «la position déjà dominante de la SSR en coupant l'herbe sous les pieds des médias privés». De même, le PVL pense que l'introduction de la publicité ciblée ne profiterait qu'à la SSR, les diffuseurs privés n'étant pas en mesure - à cause de leur taille - de dégager des bénéfices à travers ce type de publicité.

Moins inquiet, le PDC ne remet pas en question la publicité ciblée. Mais, soucieux de la santé financière des médias régionaux, le parti demande que les effets de ce changement soient étudiés avec précision.

Du côté des PME, l'Union suisse des arts et métiers estime aussi que la révision ne va pas dans la bonne direction. «Le Conseil fédéral promet que la SSR sera redimensionnée», souligne le président Jean-François Rime sur la plateforme Moneycab, «et parallèlement il soumet un projet qui lui confie davantage de tâches, et donc d'argent».

Mauvais timing

A gauche, les Verts se montrent également très sceptiques. Ils craignent, comme l'Union syndicale suisse (USS), des atteintes à la sphère privée, puisque les entreprises concessionnaires emploieraient les données des usagers pour mieux les cibler. De plus, les émissions financées par la redevance ne sont pas à «commercialiser»: cela contredit le mandat de service public, qui s'adresse aux citoyens et non aux consommateurs.

Quant au PS, il ne rejette pas fondamentalement la publicité ciblée mais propose, «pour ne pas menacer les niches commerciales des diffuseurs régionaux», de modifier le texte de sorte que les publics visés ne puissent pas être définis sur une base géographique. Le PDC s'oppose aussi à ce critère.

Cependant, pour la plupart des partis, la consultation s'est tenue trop tôt. Il aurait d'abord fallu mener un débat de fond sur le service public. Et attendre le résultat du vote du 4 mars sur «No Billag». Par ailleurs, plusieurs formations considèrent que les changements prônés par le Conseil fédéral ne doivent pas se faire par voie d'ordonnance, mais dans le cadre de la nouvelle loi sur les médias électroniques, en préparation.

Soutenir l'ats ou pas

Le soutien financier à l'Agence télégraphique suisse (ats) à travers un accord de prestations est un autre point fort de la révision. Plusieurs cantons (notamment Vaud, Fribourg, Berne et Soleure) adhèrent à cette proposition. Consultée, l'ats n'a pas pris position.

Les partis ont des vues très diverses sur le sujet. Hormis le PDC qui ne se prononce pas à ce stade, la droite se divise entre «niet» (UDC), «plutôt non» (PLR), «à la rigueur» (PVL) et «évidemment» (PBD). La gauche et les syndicats acceptent que l'agence de presse nationale soit soutenue dans le cadre d'un mandat de prestations.

Mais ce dernier doit être clairement défini. Il s'agit en particulier de s'assurer que l'enveloppe sera consacrée au maintien et au développement de l'offre journalistique, et non détournée au profit des actionnaires.

La révision de l'ORTV prévoit d'autres modifications, largement approuvées. Elles concernent notamment la protection des mineurs et la proportion d'émissions sous-titrées, qui doit augmenter ces prochaines années. (ats/nxp)