Où est passé le vin argentin importé par Giroud?

Le négociant en vin Dominique Giroud a-t-il mis sur le marché des centaines de milliers de litres de vin suisse coupé avec du vin étranger? En Valais, tout le monde se pose la question depuis le début de la semaine. Le doute a commencé à germer lundi quand le Conseil d’État valaisan a révélé avoir déposé quatre plaintes pénales, il y a un an, pour mettre fin à des pratiques illégales dans le domaine de la viticulture. «Parmi les irrégularités supposées, il y a la commercialisation de vins étrangers sous l’AOC Valais», précisait le gouvernement dans son communiqué.

Les soupçons ont encore grandi, mardi, quand nous révélions que deux personnes étaient dans le collimateur du Ministère public: Dominique Giroud lui-même et le vigneron Cédric Flaction, considéré comme son bras droit dans le canton. Nous avons appris qu’ils ont tous deux été interrogés par le procureur Patrick Schriber, qui les a mis en prévention. Ils bénéficient de la présomption d’innocence, mais sont soupçonnés d’avoir coupé du vin suisse avec du vin étranger.

On peut imaginer que l’enquête du procureur s’appuie sur la plainte déposée en mars 2015, déjà, par l’Interprofession de la vigne et du vin (IVV). Dans sa plainte, l’IVV relevait que, entre 2006 et 2008, le chiffre d’affaires de Dominique Giroud avait explosé (de 24 millions à 56 millions de francs), et qu’il en avait été de même pour les volumes de vin traités (de 5,4 millions à 9,3 millions de litres). L’IVV se demandait alors si Dominique Giroud ne s’était pas enrichi en vendant du vin étranger comme vin suisse.

En octobre 2015, l’IVV faisait parvenir un nouveau courrier extrêmement intéressant au procureur. Elle affirmait que le 27 novembre 2007, Vincentre SA, alors dirigée par le courtier en vin Xavier de Werra et présidée par Dominique Giroud, avait acheté «une importante quantité de vin blanc argentin auprès de Mendoza Vineyards, en Argentine, pour un prix qui pourrait avoisiner le montant de 800'000 francs».

Un million de litres

Cette vente a-t-elle bien eu lieu et où est passé le vin acheté? Mercredi, nous avons réussi à contacter en Argentine un Valaisan prénommé Richard, qui souhaite rester anonyme. Établi en Amérique du Sud, il travaille pour Mendoza Vineyards. Au bout du fil, il confirme avoir vendu du vin au courtier Xavier de Werra. «C’était effectivement en novembre 2007, dit-il. Il nous a acheté un million de litres. Il y avait 700'000 litres d’argentin et 300'000 litres de chilien. Je ne tiens pas à donner le prix pour des questions de confidentialité. Il m’a dit que c’était pour du vin de table ou de la fondue. Nous lui avons livré 40 citernes de 24'000 litres à Gampel, en Valais, au siège de Vincentre SA.»

Richard précise que c’est la seule fois où il a fait affaire avec le courtier de Werra. «Je ne savais pas que la société pour laquelle il travaillait était présidée par Dominique Giroud», dit-il. Où est passé ce million de litres de vin étranger acheté en 2007 par la société présidée par Dominique Giroud? L’IVV relève que les statistiques d’importation des douanes suisses montrent une augmentation conséquente des importations de vins blancs argentins et sud-africains, «de plus de 5,5 millions de litres» entre 2007 et 2009. «Ces années correspondent également à une augmentation des quantités d’encavage du groupe Giroud», note l’IVV. Elle constate aussi, et nous avons pu le vérifier, que durant la période 2006-2011, les statistiques suisses d’exportation de vins, toutes catégories confondues, étaient stables. «Cette statistique laisse présager que le vin blanc importé d’Argentine est resté en Suisse», écrit l’IVV dans sa plainte.

Fausses factures

Pour mieux comprendre les soupçons de l’IVV, il faut rappeler que Dominique Giroud, condamné pour fraude, mais aussi escroquerie fiscale, a reconnu avoir établi pour près de 8 millions de francs de fausses factures en utilisant du papier à en-tête de ses propres sociétés ou de vignerons avec lesquels il était en affaires. Dans sa plainte, l’IVV dit en substance qu’en agissant ainsi, il «a acheté fictivement du vin AOC suisse à plusieurs caves valaisannes». Elle ajoute que pour que les comptes soient exacts, Giroud a dû mettre sur le marché du vin AOC suisse. Elle se demande alors «s’il y a eu conversion de tout ou partie du vin blanc argentin en vin AOC suisse et, dans l’affirmative, dans quelles quantités?»

Contactés à plusieurs reprises depuis lundi, Dominique Giroud, Xavier de Werra et Cédric Flaction n’ont pas souhaité nous répondre. On imagine qu’ils se sont montrés plus loquaces devant le procureur Schriber. (24 heures)