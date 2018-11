Oui à l’élevage d’insectes, non à l’utilisation accrue de pesticides

Commentaire

Retisser le lien entre citadins et paysans sera un défi majeur pour le prochain ministre

À l’heure de partir, Johann Schneider-Ammann a du flair sur un point. Sa copie sur la future politique agricole contient un début de contre-projet à deux initiatives populaires qui arrivent et terrifient les paysans: l’initiative «pour une eau potable propre et une alimentation saine» et celle «pour une Suisse libre de pesticides de synthèse». Ces deux textes issus de comité citoyens illustrent bien les attentes croissantes des consommateurs vis-à-vis de l’agriculture, notamment dans le domaine de la durabilité. Mais la colère et la peur que ces initiatives suscitent dans des milieux paysans contraints à de plus en plus de normes soulignent aussi un malaise: entre gens des villes et gens des champs, on se comprend de moins en moins. Fils de vétérinaire, Johann Schneider-Ammann n’a cela dit jamais vraiment mesuré la profondeur de ce fossé. Il nous le disait encore récemment en interview: «Ce qui unit citadins et urbains, c’est la demande des consommateurs d’avoir une viande de la meilleure qualité possible.» Un peu court. Le successeur de Johann Schneider-Ammann au Conseil fédéral aura un grand défi: redonner un sens commun à la mission agricole. Ce qui unit le producteur et le consommateur au XXIe siècle, ce n’est pas que le prix de la viande, c’est qu’ils partagent la même terre.



Lise Bailat, correspondante parlementaire