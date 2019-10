Oups, le PS a fait entrer un terroriste au Palais fédéral

Le communiqué du PS Suisse de ce vendredi après-midi porte un titre anodin: «Le PS cherche le dialogue au sein de l’opposition turque». Et pourtant, plus on avance dans le communiqué, plus son contenu est détonnant. Le PS s'y excuse platement pour avoir fait entrer au Palais fédéral un homme condamné par le Tribunal pénal fédéral à plusieurs années de prison pour « soutien au terrorisme ». Oups, on est bien loin de la recherche du dialogue.

Comment cela-est-il possible? Le PS explique qu'il encourage depuis plusieurs années le dialogue entre les différents partis de l'opposition turque. Il s'agit de promouvoir une perspective d'alternative au pouvoir du président Erdogan. Il a donc invité en septembre dernier des représentants «de haut rang» du Parti républicain du peuple (CHP) et du Parti démocratique des peuples (HDP) à une rencontre au Palais fédéral. «La réunion au Palais fédéral était ouverte aux parties intéressées.»

Un pseudo journaliste

Le problème? Un intrus s'est glissé dans la réunion. «L’homme, en utilisant un pseudonyme, s’est fait passer pour un journaliste de « Diaspora TV » une chaîne de télévision sérieuse, qui coopère également avec la SSR», note le PS. En fait, la personne était, comme on dit, défavorablement connue de la justice suisse. Elle a même été condamnée par le Tribunal pénal fédéral à plusieurs années de prison.

Faire entrer dans le Saint des Saints politiques un apôtre de la violence aveugle alors qu'on prône le dialogue, cela la fout mal au PS. Son président Christian Levrat se couvre donc la tête de cendres. «Nous nous excusons officiellement auprès des services parlementaires et des autres personnes présentes. Si nous avions connu les antécédents de la personne en question, nous ne lui aurions bien sûr jamais permis de venir à cette rencontre. À l’avenir, nous exercerons une surveillance plus accrue encore sur les personnes qui souhaitent assister à de telles rencontres. »

Le détail qui fait mal

Un détail qui fait mal? La fameuse rencontre a été organisée le 11 septembre. Une date en matière de terrorisme qui rappelle de bien mauvais souvenirs. A souligner encore qu'un conseiller national genevois était en première ligne ce jour là. Carlo Sommaruga était responsable de la direction de la conférence.

Mais pourquoi le PS balance-t-il soudain ce communiqué d'excuses un vendredi après-midi? L'affaire, semble-t-il, allait-être révélée dans la presse alémanique ce week-end. Autant donc battre sa coulpe préventivement pour atténuer le choc de la nouvelle.