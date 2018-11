Pacte des Migrations : le «non» légèrement devant

Si les Suisses devaient voter sur le Pacte des Migrations aujourd'hui, il serait rejeté, selon un sondage. Celui-ci confirme également largement l'évaluation du dimanche de votation.

Pour 46% des personnes interrogées, la Suisse ne devrait pas soutenir le Pacte des Migrations de l'ONU. 41% ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à cette question et 13% n'ont pas d'avis, selon un sondage de Tamedia publié mardi.

La campagne de l'UDC pour son initiative dite d'autodétermination n'était pas crédible, estiment 41% les sondés. Un quart d'entre eux ont apprécié le nouveau style du parti et pour 12%, le parti a été trop sage. Finalement, 22% n'ont pas donné leur avis.

Le sondage a également confirmé que cette initiative n'a réussi à convaincre que les partisans de l'UDC. Ceux des autres grands partis ont largement voté «non».

Les résultats sont basés sur les réponses de 9120 participants, dont 7393 de Suisse alémanique, 1347 de Suisse romande et 380 du Tessin. Ils ont été pondérés selon les variables démographies, géographiques et politiques. Le sondage était accessible en ligne entre vendredi et dimanche. (ats/nxp)