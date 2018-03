Pas de droit de vote à 16 ans et pas de menu végane

Outre Zurich et l'Argovie, six cantons alémaniques sont appelés aux urnes pour des objets cantonaux le 4 mars. Bâle-Campagne se prononce sur le droit de vote à 16 ans, Lucerne sur des logements abordables pour tous et Schwyz sur la transparence du financement des partis politiques.

Bâle-Campagne

Les jeunes de 16 ans et les étrangers résidents ne se voient pas accorder le droit de vote. Les citoyens ont rejeté deux initiatives, par 84,45% et 81,11%. Actuellement, seuls les Glaronais peuvent élire et voter dès 16 ans. Les étrangers résidents peuvent eux s'exprimer dans les urnes cantonales à Neuchâtel et dans le Jura ainsi que dans plusieurs cantons au niveau communal.

Par ailleurs, les membres du gouvernement cantonal ne pourront plus simultanément siéger au Parlement fédéral. Les citoyens ont accepté une modification de la Constitution par 86,28%. Jusqu'à présent, un seul ministre au maximum pouvait cumuler les deux mandats. Enfin, les communes recevront 30 millions de francs économisés par le canton à la suite de l'introduction du nouveau financement des soins. Les citoyens ont approuvé une initiative des communes par 55,19%.

Bâle-Ville

Les anciens membres du gouvernement et les magistrats ne recevront plus de rente pendant dix ans après la fin de leur mandat. Les citoyens ont accepté par 61,93% des voix une initiative demandant un versement pendant trois ans au maximum. La réglementation actuelle avait été introduite en 2016 et coupait déjà de plus de la moitié les rentes perçues.

D'autre part, il n'y aura pas de repas végane proposé chaque jour dans les cantines dépendant de l'Etat. Les Bâlois ont refusé par 67,1% une initiative demandant que les autorités se dotent d'un modèle encourageant la vie sans viande.

Berne

Il y aura une nouvelle de tram entre la ville de Berne et Ostermundigen. Les citoyens ont accepté de justesse par 51.6% des votants une subvention de 102 millions de francs pour la réalisation de ce tronçon. Le tram doit remplacer les bus bondés qui desservent des zones d'habitation et industrielles en pleine expansion. Le crédit de plus de 100 millions de francs pour ce tronçon de 4,2 kilomètres a été accepté par 186'264 voix contre 174'434. Sur les dix arrondissements du canton, six ont refusé le projet. Mais le résultat de Berne-Mitteland a fait pencher la balance. Le Jura bernois a aussi dit oui à 52%. Le début des travaux, qui devraient durer cinq ans, est fixé à 2022. La totalité des frais d'étude et de construction de cette nouvelle ligne s'élève à 264 millions de francs.

Schwyz

Surprise à Schwyz: les citoyens ont approuvé à une infime majorité une initiative des Jeunes socialistes exigeant la transparence du financement des formations politiques. Le canton de Suisse centrale devient ainsi le 4e à se doter d'une telle législation. Le «oui» l'a emporté par 50,28%. L'initiative approuvée prévoit que tous les partis et organisations politiques rendent publics leurs financements.

Schwyz devient ainsi le 4e canton à se doter d'une loi sur la transparence du financement des partis, après Genève, le Tessin et Neuchâtel. Fribourg se prononce lui aussi sur une initiative similaire ce dimanche. Par ailleurs, une initiative fédérale intitulée «Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique» a été déposée en octobre dernier à la chancellerie. Le Conseil fédéral l'a rejetée et a indiqué qu'il n'allait pas lui opposer de contre-projet.

Lucerne

Il n'y aura pas de fonds cantonal pour soutenir les coopératives de logements. Les citoyens ont refusé par 62,15% une initiative socialiste qui demandait également que le canton cède ses terrains ou bâtiments à des prix avantageux ou en donne le droit de superficie aux communes ou à des promoteurs d'utilité publique. La participation s'est élevée à 54,13%.

Saint-Gall

Le théâtre de St-Gall va pouvoir être rénové. Les citoyens ont accepté par 62,47% des voix un crédit de 48,6 millions de francs pour les travaux du bâtiment construit en 1968. La participation s'est élevée à 51,02%.

Appenzell Rhodes Extérieures

La Constitution cantonale va être soumise à une révision totale. Les citoyens en ont accepté le principe par 72,47%. Ils ont également préféré par 59,64% soumettre cette révision au Grand Conseil plutôt qu'à une constituante. La constitution actuelle date de 1995 et prévoit que la nécessité d'une révision totale soit examinée tous les 20 ans. La participation s'est élevée à 45%.

Schaffhouse

Les communes obtiennent une plus grande autonomie en matière de protection du patrimoine. Le peuple a approuvé par 52,6% une modification de la loi sur la protection de la nature et du patrimoine réglant également de manière détaillée les subventions. La participation s'est élevée à 68,44%.

Elections cantonales à Obwad

L'UDC et le PS ont progressé, dimanche, lors des élections au parlement obwaldien. Au gouvernement, les trois sortants ont été réélus. Les cinq autres candidats aux deux sièges vacants seront départagés lors du second tour le 8 avril. Le PDC pourrait en faire les frais, au bénéfice de l'UDC. Le ministre des constructions Josef Hess (sans parti) a obtenu le meilleur résultat. Avec 11'111 voix, il a largement dépassé la majorité absolue de 7269 voix. Christoph Amstad (PDC), chef de la direction de la sécurité et de la justice, arrive deuxième avec 10'239 voix. Il est suivi de la présidente du gouvernement Maya Büchi-Kaiser (PLR) qui a obtenu 7732 voix. Un second tour est nécessaire afin de repourvoir les fauteuils laissés vacants par Franz Enderli (Parti chrétien-social) et Niklaus Bleiker (PDC).

Glaris

Le gouvernement glaronais reste entièrement bourgeois. Le PS n'a pas réussi à récupérer son siège perdu il y a quatre ans. Le PBD a défendu son siège en plaçant son candidat Kaspar Becker au Conseil d'Etat. Les citoyens du canton ont réélu, en outre, les quatre sortants qui se représentaient. Le bourgeois-démocrate succède ainsi à son collègue de parti Robert Marti qui s'était retiré après 21 ans d'exécutif.

