Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Les six bons numéros sont 5, 12, 19, 23, 31 et 33. Le numéro chance est le 5, le rePLAY le 11 et le Joker 286340. A ce dernier jeu non plus, personne n'a les six bons numéros. Avec cinq, un seul joueur empoche 10'000 francs.

Les 17 gagnants au troisième rang remportent un peu moins de 5000 francs chacun, gain maximal du tirage de ce samedi et pas loin d'un record plancher.

Lors du prochain tirage, la cagnotte s'élèvera à 11,5 millions de francs, écrit la Loterie romande. (ats/nxp)