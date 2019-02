Pas de places garanties aux femmes au sein du CF

Suisse La présidente du Conseil national lance une page web spéciale afin d'encourager les femmes, fortement minoritaires, à siéger au Parlement. Plus...

Conseil fédéral La conseillère fédérale Viola Amherd a été chaleureusement applaudie en terres valaisannes . Saint-Gall a aussi reçu en grande pompe Karin Keller-Sutter. Plus...

Berne Viola Amherd reprend la Défense, Guy Parmelin l'Economie et Karin Keller-Sutter dirigera le Département fédéral de justice et police. Simonetta Sommaruga va au DETEC. Plus...